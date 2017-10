Ţărăniştii îi vor executa silit pe reprezentanţii Protoieriei Mangalia

Țărăniștii îi vor executa silit pe reprezentanții Protoieriei Mangalia

Organizația Județeană a PNȚCD Constanța a informat, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă că a câștigat în instanță, definitiv și irevocabil, dreptul de a-și derula din nou activitatea în sediul de la Mangalia.Potrivit președintelui la nivel de județ, Tudorel Chesoi, clădirea „a fost ocupată abuziv de Protoieria Mangalia din dispoziția și sub directa îndrumare a fostului primar Claudiu Tusac”.În plus, liderul țărănist menționează că partidul a câștigat în instanță, definitiv și irevocabil, încă de acum aproximativ trei luni, dar pentru că demersul de reocupare a sediului nu a avut succes la momentul respectiv, partidul a intentat o nouă acțiune în instanță. Astfel, spun țărăniștii, în maxim câteva zile se va trece la evacuarea sediului, reprezentanții partidului fiind dispuși să își recupereze sediul odată pentru totdeauna. Reamintim că la ultima tentativă de a-și ocupa sediul pe care spun că îl dețin de drept, țărăniștii nu au putut intra în clădire din cauza unor documente care necesitau verificări suplimentare. În plus, reprezentanții PNȚCD Constanța s-au ciocnit de prezența „pensionarelor lui Tusac”, al căror sediu se află în cadrul aceleiași construcții.