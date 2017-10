Ţărăniştii constănţeni îşi caută candidaţi pentru alegeri

Țărăniștii constănțeni își caută candidați pentru alegeri

Conducerea PNȚCD Constanța are planuri mari pentru 2011. Proiectele pe acest an includ lărgirea organizației prin acceptarea de membri noi. De asemenea, țărăniștii vor încerca să înființeze organizații în localitățile unde acestea nu există și vor stabili candidații pentru alegerile de la Consiliul Județean și Primăria Constanța. Țărăniștii constănțeni au în vedere și foarte multe deplasări în județ și cât mai multe eforturi pentru solidificarea echipei PNȚCD într-un an „în care există un culoar foarte bun pentru reafirmarea partidului în fața alegătorilor de dreapta.” „La nivel local, sperăm să punem în aplicare ideile pentru lărgirea organizației prin asimilarea de noi membri, înființarea de organizații noi acolo unde nu sunt și vom întocmi listele de candidați pentru Consiliul Județean și primărie. Vom face și foarte multe deplasări în județ. Vom încerca să transmitem un semnal pentru unificare”, a declarat Tudorel Chesoi. Problemele centrale, soluționate Potrivit declarațiilor președintelui filialei constănțene a PNȚCD, anul 2011 va fi unul în care partidul se va unifica, pentru a nu se mai spune că sunt „împărțiți în nu știu câte formațiuni”. Chesoi își pune baza în modificările din conducerea partidului de la nivel național ce au avut loc în cadrul Congresului țărănist de sâmbătă. Schimbarea fostului președinte Aurelian Pavelescu cu Eugen Moiescu pare să fi fost o dorință a majorității membrilor de partid. Chesoi afirmă ca actualul președinte este acceptat și agreat de ambele diviziuni, ceea ce va ajuta la ideea de unitate și „va face partidul mai puternic”. „În primul rând, trebuie menționat faptul că Aurelian Pavelescu a convocat inițial acest congres, dar, în momentul în care a realizat că nu poate strânge destule semnături în favoarea sa, a încercat să îl amâne. Membrii biroului au decis continuarea congresului, iar Eugen Moiescu a fost ales ca nou președinte al PNȚCD. Principalul scop al actualei conduceri este definitivarea unității partidului. Faptul că Eugen Moiescu este acceptat și agreat de ambele părți, și de către gruparea Radu Sârbu, ne va ajuta să fim mai uniți”, afirmă Chesoi.