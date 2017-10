Ţăranii din Corbu au dat agricultura pe tranzacţiile imobiliare

Țăranii din Corbu au dat agricultura pe tranzacțiile imobiliare

Imaginea satului dobrogean nu are, am spus-o în mai multe rânduri, nimic în comun cu imaginea idilică din romanele prozatorilor români. Dar acest fapt nu este cauzat exclusiv de sărăcia cutremurătoare din localitățile din mediul rural, de ignoranța tristă și disperarea fără margini a țăranilor. Astăzi, unele dintre satele și comunele constănțene cunosc o dezvoltare fără precedent și asta pentru că mulți dintre oamenii de la oraș aleg să-și construiască locuințe la țară, pe terenurile cumpărate de la țărani. Despre acest lucru, cei mai bătrâni obișnuiesc să spună că „cei de la oraș dau năvală”. În comuna Corbu, situată la doar câțiva zeci de kilometri de Constanța, oamenii par să-și fi pierdut inconfundabila lor inocență într-o lume tot mai marcată de interese materiale, de griji mai ales financiare. Par emancipați, mai puțin apăsați de grijile de zi cu zi. Localitatea are un aer nou, de bunăstare și prosperitate. Casele frumos văruite, în culori vesele și mașinile străine, modele ultima apariție, animă ulițele comunei. Potrivit primarului Marian Gălbinașu „se remarcă un val constant de cetățeni care vin din afara orașului, oameni care cumpără aici pământ și își fac case”. Totodată, gospodarul șef al localității a ținut să menționeze: „În ultimul timp, tendința localității este, se pare, agroturismul, mai ales că prețurile terenurilor au crescut foarte mult, iar localnicii își vând terenurile celor de la oraș pe bani buni. Din celălalt punct de vedere, orășenii preferă situarea acestei zone și o aleg, cel mai probabil, pentru pământurile sale, pentru terenuri”. „De aceea”, a explicat primarul liberal, „țăranii o duc și ei mai bine”. De remarcat este însă faptul că, deși din punct de vedere al economiilor stau bine, țăranii din Corbu nu mai investesc în agricultură. În conformitate cu aprecierile primarului Gălbinașu, doar 10% dintre ei mai muncesc pământul în mod individual. „Restul fie îl dau în arendă fie, așa cum am spus, îl vând. Nu mai există o preocupare reală pentru agricultură”. Nici animalele nu mai reprezintă, pentru oamenii de aici, o ocupație permanentă. „Din păcate, puțini mai cresc animale și asta din cauză că nu le mai consideră rentabile, ca să spun așa…”. Localnicii nu se pot plânge nici de lipsa locurilor de muncă și asta pentru că mulți dintre ei lucrează fie în Năvodari, fie în Mangalia, fie în Mamaia. „Comuna Corbu se dezvoltă într-un ritm vertiginos, înflorind pe zi ce trece, ori asta este cea mai mare mândrie a mea, asta e, de fapt, menirea primarului”, a conchis Gălbinașu. „Eu nu sunt moașă comunală” Interesant a fost, în comuna Corbu, să văd cum oamenii mișunau pe holurile primăriei, în așteptarea „domnului primar care rezolvă problemele”. Auzindu-i, aveai senzația că vin cu inima strânsă, dar cu toate speranțele puse într-un om de la care așteptau rezolvarea unor probleme care, de multe ori, nu țin de gospodarul șef. Despre acest aspect, Gălbinașu a declarat: „Alerg mult pentru oameni, mă zbat mult, dar din păcate ei încă trăiesc cu imaginea mai veche a unei moașe comunale, care le putea rezolva pe toate. Ori eu nu sunt moașă comunală. Duc o luptă cu mentalitățile pentru că nu mai putem rezolva toate doleanțele oamenilor”, a explicat primarul. Nu au educație politică, dar pentru primarul lor ies la vot Întrebat despre o eventuală nouă candidatură, Gălbinașu a precizat: „Cu siguranță voi mai candida. Sper să câștig voturile oamenilor prin tot ce am făcut până acum”. Despre regretele acestui mandat, primarul a menționat doar că și-ar fi dorit un buget local mai mare, pentru a face mai multe pentru localitate. În ceea ce privește apropierea laegerilor locale, Gălbinașu a ținut să specifice: „Chiar dacă lasă de dorit când vine vorba de educația politică, pentru primarul lor, corbenii ies la vot. Din sondajele noastre, eu aș avea peste 50%”. Despre proiectele din viitorul apropiat, până în alegerile de acest an, Gălbinașu a declarat că a demarat realizarea unui plan urbanistic zonal pentru amenajarea unui complex rezidențial de locuințe. „Este vorba, concret, despre terenuri proprietate personală, dar care, fără acest PUZ efectuat de primărie, s-ar construi haotic. Prin apariția acestei asociații de proprietăți pe terenul cu suprafața de 800 de hectare vom asista practic la apariția unei noi localități”, a explicat primarul din Corbu. Primarul spune că PUZ-ul va fi gata în trei luni. De asemenea, el a amintit și două dintre proiectele care sunt, în momentul de față, în derulare. Gălbinașu a menționat proiectul de reabilitare a drumurilor comunale, fiind vorba, în total, de 32 de kilometri, dintre care, până acum, s-au reparat doar cinci, și cel de modernizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Cât despre modalitatea de finanțare a acestor proiecte, Gălbinașu a specificat: „Este vorba de sume colosale de bani, despre lucrări de care nu ne putem apuca având doar resursele de la bugetul local. De aceea, vom aplica pentru o finanțare externă, din fonduri structurale”, a mai spus primarul. Primăria se confruntă cu efectul grădinilor japoneze Și pentru că nicio localitate nu funcționează într-un ritm ireproșabil, și în comuna Corbu oamenii se confruntă cu anumite probleme. Astfel, potrivit lui Gălbinașu, actuala administrație locală se „bucură” de moștenirea unor suprapuneri de teren. „Mai exact, fosta comisie a Fondului Funciar a emis mai multe titluri de proprietate decât este, în realitate, suprafața terenului, fapt pentru care ne confruntăm cu ceea ce am putea numi efectul unei grădini japoneze”, a afirmat primarul. Gălbinașu a explicat, de asemenea, că situația din localitate este una destul de delicată: „Câțiva dintre proprietari trebuie mutați de pe aceste terenuri pe alte amplasamente, pentru că am mai găsi câteva mici rezerve de pământ în localitate, pe ici, pe colo. Mai dificil este însă faptul că trebuie să le dau un pământ echivalent valoric și să găsesc proprietarii dispuși la un asemenea schimb”, a menționat primarul. „Oamenii vor să își facă cadastru, intabulări, titlurile nu s-au emis cu responsabilitate la vremea respectivă”, a adăugat primarul comunei.