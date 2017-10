Tănase Barde şi Zanfir Iorguş, interesaţi de problemele oamenilor din sudul litoralului

Tănase Barde și Zanfir Iorguș, interesați de problemele oamenilor din sudul litoralului

Candidații Alianței România Dreaptă Tănase Barde, Zanfir Iorguș, Tudor Șerban și Constantin Chirilă au susținut, ieri, o conferință de presă, în care au vorbit despre inițiativele pe care le au în vedere în eventualitatea în care vor câștiga un loc în Parlamentul României după alegerile din 9 decembrie.Potrivit celor patru candidați ARD, inițiativele programate pentru mandatul 2012 - 2016 provin din proiecte mai vechi, care nu au putut fi promovate până în prezent, sau reprezintă rezultatul discuțiilor purtate în campanie, dar și de-a lungul timpului cu oamenii din colegiile în cauză.„Investitorii nu pot veni în județ dacă nu sunt agreați de CJC“Candidatul pentru Colegiul 2 la Senat, Tănase Barde, a declarat că lipsa locurilor de muncă este problema pe care au sesizat-o mai toți cei cu care au discutat.„Uniunea Europeană trece printr-o perioadă foarte grea, iar românii nu mai pot munci în Spania, în Italia, prin urmare s-au întors acasă și nu au locuri de muncă. Suntem obligați să facem ceva pentru a reduce șomajul. Acest lucru se poate face în două feluri. Primul, prin-tr-o legislație care să stimuleze dezvoltarea economică și aici am prevăzut reducerea cotei unice. Trebuie să reducem numărul de taxe și impozite pentru ca țara noastră să devină atractivă pentru investitori. În al doilea rând, trebuie să deschidem județul. Constanța este un județ închis, nimeni nu pătrunde aici dacă nu este agreat de conducerea Consiliului Județean. O astfel de atitudine alungă investitorii”, a explicat Barde.Cu privire la problemele specifice Colegiului 5, Barde a explicat că investițiile trebuie orientate către reabilitarea stațiunilor din sud.„Niciun ministru de până acum, indiferent de culoarea politică, nu s-a ocupat de stațiunile din sud. Responsabil în egală măsură este și fostul primar al Mangaliei, care nu a făcut absolut nimic, deși au existat bani europeni”, a explicat Tănase Barde.De asemenea, acesta a precizat că locuitorii Mangaliei nu vor ca herghelia să fie preluată de Consiliul Județean, menționând că singura dorință a conducerii acestei instituții este să „pună mâna pe cele 600 de hectare de teren” existente. În ceea ce privește Colegiul 3, prioritară, spune Barde, este finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.În plus, democrat liberalul a explicat că, din punctul său de vedere, este absolut necesar să fie pus la punct un sistem de irigații modern, care să ajute domeniul agricol. Acesta a vorbit și despre programul „Prima fermă”, dedicat tinerilor care locuiesc la țară.„Descentralizarea, cheia cooptării finanțărilor din partea UE“Candidatul formațiunii ARD pe Colegiul 5, Zanfir Iorguș, a vorbit și el despre o serie de probleme cu care se confruntă oamenii din sudul litoralului.„După cum știți, am fost printre cei care au susținut de fiecare dată descentralizarea. Consider că decizia luată la nivel local este cea corectă față de deciziile centralizate. Dacă acum doi ani, când vorbeam despre descentralizare, foarte multe voci ale US se declarau împotrivă, la Constanța organizându-se chiar și referendum pe această temă, iată că acum în programul de guvernare al USL a apărut necesitatea organizării alegerilor pentru șefii de regiuni. E clar că regionalizarea va fi cheia deblocării multor proiecte europene, care, din cauza birocrației și a corupției, au fost sistate. Acest lucru va contribui și la crearea locurilor de muncă. În același timp, voi continua să susțin proiectul pe care l-am inițiat privind asistența socială văzută ca parteneriat între Stat și Biserică. Acesta va fi bazat pe principiul solidarității și al voluntariatului. Consider că este nevoie de o asistență socială, dublată de asistență medicală, dar numai pentru oamenii care au nevoie”, a spus deputatul.Iorguș a precizat că printre prioritățile sale se va număra și un program de acordare a asistenței medicale pentru familiile nevoiașe, prin reabilitarea cabinetelor medicale ale medicilor de familie, inclusiv prin finanțare europeană. El a precizat că, așa cum a procedat și în mandatul 2008 - 2012, va susține investițiile și proiectele din toate localitățile aflate în colegiul său, indiferent de culoarea politică.La rândul lor, candidații pentru Camera Deputaților pe Colegiile 3 și 4, Tudor Șerban și Constantin Chirilă au vorbit despre problemele oamenilor din localitățile pe care le-au vizitat în perioada campaniei.