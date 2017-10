Tablourile de la Muzeul din comuna Topalu, subiect de discuţie în Camera Deputaţilor

2

pt oarecare

donatia poate fi usor demontata in instanta. mostenitorul legal are tot dreptul sa isi ceara drepturile si e numai treaba instantei, nu a parlamentului, sa faca dreptate. ce o sa faca mostenitorul cu ele, in conditiile in care nu are voie sa le scoata din tara, fiind bun de patrimoniu, este strict problema sa.