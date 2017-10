Sute de pensionari liberali îl susţin pe independentul Sorin Greavu pentru Primăria Constanţa

Sute de pensionari liberali îl susțin pe independentul Sorin Greavu pentru Primăria Constanța

După ce au anunțat, la mijlocul lunii iunie, că vor părăsi PNL Constanța și vor susține un independent pentru Primăria Constanța, pensionarii liberali au trecut la fapte. Fostul lider al Organizației de Pensionari a PNL Constanța, Eugen Cojocaru, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” că sute de pensionari liberali sunt hotărâți să meargă mai departe pe un alt drum și să sprijine un candidat independent de notorietate publică pentru alegerile locale din 2012. „Am strâns peste 300 de carnete de la pensionarii liberali, vom organiza o întâlnire și le vom rupe. Nu ne mai interesează. Nu mai activăm la ei”, a spus ferm Eugen Cojocaru. „Mergem pe mâna independentului Sorin Greavu”, a adăugat el cu aceeași hotărâre. Reamintim că Sorin Greavu, directorul general al Romned Port Operator, a confirmat, încă de anul trecut, de la începutul lunii august, intenția sa de a candida pentru Primăria Constanța. „Am avut mai multe întâlniri cu Sorin Greavu săptămâna trecută și am înțeles că vrea să candideze independent. Nu vrea să meargă cu niciun partid și noi îl susținem”, a mai afirmat Eugen Cojocaru. După ce a fost exclus din PNL acum trei săptămâni, Cojocaru a mărturisit că s-au făcut presiuni să se întoarcă în partid. „Au venit să îmi spună că ar fi bine să încheiem războiul. Dar eu nu am făcut niciun război. Eu nu mă mai întorc. Sunt un om foarte serios. Au spus că sunt nebun. Dar vă asigur că mă voi duce la medic pentru un control și veți vedea că sunt foarte sănătos”, a promis el. „Dacă ești liberal, atunci fii liberal și om serios! Eu am vrut să îi ajut și, dacă am avut ceva de spus, le-am spus la Adunarea Municipală. Dacă nu se ducea nici Dănuț Culețu forțat să ia cuvântul în ședință, nu îl lăsau nici pe el să vorbească”, a mai subliniat Eugen Cojocaru. Ex-liderul pensionarilor liberali a adăugat că alături de cele câteva sute de simpatizanți care pleacă din PNL sunt și câteva zeci de tineri, care refuză să mai activeze pentru formațiunea politică de la malul mării.