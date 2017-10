SUSPENDAREA PREŞEDINTELUI BĂSESCU E CONSTITUŢIONALĂ. Antonescu este PREŞEDINTE INTERIMAR

2

Curat constitutional coane Antonescu

Toate actiunile si deciziile politice sunt constitutionale deoarece Constitutia si legile sunt facute de oligarhia politica pentru apararea intereselor ei.Politicianistii si slugile lor s-au deprins sa-si imparta jaful cu cei care li-l disputa.Stransi laolalta,indiferent de principii,ei dumica sangele si viata poporului.Visul lor este sa se infecteze definitiv in trupul tarii,in vreme ce politia si jandarmeria ii apara.Exista in partide si oameni de buna credinta.Ei nu slujesc decat de paravan,si in dosul lor opreaza furtul si intriga.Politicianistii calca totul in picioare,demnitate,cuviinta,cultura,idei.In goana lor dupa partizani,ei au uitat ca institutiile statului sunt pentru popor si stat.Ei folosesc Scoala ,Biserica si forta publica in interesul lor.Degeaba ne plangem daca nu actionam,acum in ceasul al doisprezecelea,Toti,cu rare exceptii am facut politica unora sau altora aflati la putere.Culmea ironiei este ca astazi,tocmai cei care au provocat si organizat dezastrul tarii,pretind ca vor sa remedieze dituatia.