Surse: Alina Gorghiu ar urma să demisioneze din fruntea PNL

Demisia Alina ca n-ai hartie

"Trista-i viata si hazlie cand te caci si n-ai hartie" Ai vrut sa ne impresionezi cu abilitatile tale imaginare de lider dar din fericire viata ti-a aratat adevarata ta capacitate, persoana plina distructiva si plina de ura ce esti ! Am cerut demisia ei si lui Blaga in 3 e-mailuri toamna asta, motivand cererea cu capacitatea slaba a amandurora de a conduce/administra/mobiliza dreapta. Acum este prea tarziu pentru demisie, raul a fost facut. Dupa cateva saptamani de la solicitare nu am primit nici macar un raspuns (nu 3), ma bucur ca am plecat din PNL. Revenind, vad doar doi castigatori PSD si USR: PSD cu scorul foarte mare si USR cu cresterea spectaculoasa peste ALDE/UDMR/PMP (formatiuni cu membri experimentati in politica) In concluzie: Felicitari USR pentru perioada scurta de timp (6-8 luni) in care a devenit a 3-a forta politica a tarii (dupa rezultatul BEC actual). Salutari din partea unui fost membru PNL, actual votant Uniunea Salvati Romania. P.S. Nu conteaza pe cine ati votat, conteaza ca ATI VOTAT !