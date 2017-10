Surpriză în cursa pentru Primăria Constanţa. Ramona Mănescu vrea să candideze

Se ascute lupta în PNL

Surpriză în cursa pentru Primăria Constanța. Ramona Mănescu vrea să candideze

Deputatul Gheorghe Dragomir, copreședintele PNL Constanța, a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că au fost semnate documentele de transfer pentru revenirea europarlamentarului Ramona Mănescu în organizația de la Constanța.La prima conferință după revenirea la organizația care a propulsat-o, europarlamentarul liberal, Ramona Mănescu, a declarat că a sosit să sprijine echipa PNL și să intre în cursa pentru Primăria Constanța. „Dacă Biroul Politic al PNL va considera că sunt persoana potrivită, voi accepta și voi intra în cursa internă pentru a candida la Primăria Constanța. Sondajele interne vor fi cele care vor hotărî cine se va afla în preferințele oamenilor!”, a afirmat Mănescu. Ea a subliniat că Primăria Constanța este foarte importantă, având în vedere că orașul nu a evoluat în ultimii ani: „La nivelul Constanței este nevoie de crearea de locuri de muncă.De asemenea, trebuie create oportunități pentru a se pune pe picioare o mică industrie în comunitățile locale. Cred că oamenii din Constanța au nevoie de normalitate, iar cine va ajunge la șefia Primăriei va trebui să demonstreze că nu este acolo pentru a se îmbogăți. Orașul are nevoie de oameni normali, care nu doresc neapărat băi de mulțime, să sclipească sau să ia ochii! Sondajele vor recomanda persoana cea mai capabilă pentru acest fotoliu!”, a subliniat euro-parlamentarul liberal.Ramona Mănescu este europarlamentar pe această euroregiune și în acest moment are buletin de București. Este membru al Parlamentului European din 2007, la ale-gerile europarlamentare din 2014 câștigând un nou mandat de europarlamentar.Oportunitățile nu vor mai trece pe lângă primăriiFondurile europene vor putea fi obținute mai ușor de către primarii comunelor din Regiunea de Sud-Est. Biroul regional la Bruxelles va facilita obținerea de finanțări pentru autoritățile locale din România. Proiectele se vor face în colaborare cu alte administrații locale din Europa. Cele mai multe primării înscrise sunt din județul Constanța, dar a subliniat copreședintele liberal, Gheorghe Dragomir, acest proiect este adresat oricărei administrații locale din regiune, indiferent de culoarea politică. Este primul birou din România. Alte regiuni din anumite state și-au deschis astfel de birouri de acum 20 de ani, atrăgând numeroase proiecte cu bani europeni pentru comu-nitățile lor. Primarii vor primi asistență, li se va pune la dispoziție documentația necesară astfel încât oportunitățile de finanțare să nu mai treacă pe lângă primării. Proiectele se vor axa pe nevoile din regiune și fiecare primar își va identifica nevoile comunității, liniile de finanțare fiind pe mai multe direcții. Europarlamentarul liberal Ramona Mănescu crede că până la sfârșitul anului Biroul va deveni funcțional.„Nu pot să negociez în genunchi!“Referindu-se la aderarea României la Spațiul Schengen, Mănescu a declarat că deși Parlamentul a hotărât în două rânduri că suntem pregătiți, Comisia europeană nu a fost de aceeași părere. „Există state care blochează aderarea României la Schengen și mă refer aici la reacțiile foarte agresive ale Olandei. E un fel de târguială pentru că noi nu le servim ceea ce au ei nevoie. Sperăm să nu cedăm pentru că avem și drepturi, nu numai obligații. E o încălcare a drepturilor pe care România le are ca membru al UE. Nu pot să nego-ciez în genunchi, nu pot să accept sclavagismul modern. Ni se explică că suntem atât de corupți, încât nu merităm să aderăm!”, a afirmat europarlamentarul liberal.Cât despre refuzul de a da un nou pachet din acțiunile Portului administrației locale, pe vremea când era la conducerea Ministerului Transporturilor, Mănescu a declarat că o primărie nu are capacitatea să administreze un gigant cum e Portul Constanța. Mai mult, în opinia europarla-mentarului, rolul unei administrații locale nu e să administreze un Port, ci problemele orașului.