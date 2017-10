SURPRIZĂ DE PROPORŢII. Florin Gheorghe şi Dănuţ Culeţu deputaţi ARD, Gigi Chiru, senator

2

Politca

In iarna Boc (Excrement in turca) a capotat. A venit Unguent si a luat mielul in brate. Localele prevesteau cutremurul de acum. Un Chiru care este bun de orice numai de ce vrea el sa para nu, i-a tras frana de mana lui Mazarel. La Referendum, Chirou a fost salvat de amicii din Europa, dracu stie de ce. Acum PDL-isti sau ARD-isti iar si-au luat bastoane la buci. Fratilor cand pana mea o sa intelegeti ca a-ti pierdut? Treburile sunt clare de acum. In schimb daca USL-isti nu v-or veni cu ceva vizibil in primele 6 luni de guvernare, ajung siguri la gunoi. Pana atunci insa, vorba unei PDL-iste: CIOCUL MIIIIIIC!