"Suntem încântaţi că reuşim să aducem performanţe sportive în Ovidiu"

Primarul George Scupra:

"Suntem încântați că reușim să aducem performanțe sportive în Ovidiu"

Pe lângă investițiile de interes general care vizează localitatea Ovidiu, primarul George Scupra mai are pe agenda de lucru și investițiile în activitatea sportivă a tinerilor din oraș, mai exact a sportivilor care au adus și în acest an performanțe notabile la nivel național.„Sportul este activitatea cea mai accesibilă tinerilor și copiilor pentru a-și crea un stil de viață sănătos și a începe de la vârste fragede să își contureze un caracter și o conduită bazată pe perseverență, punctualitate și spirit de echipă. Proiectul «Investim în performanță» l-am început acum doi ani, când la Club Sportiv Ovidiu erau legitimați aproximativ 50 de sportivi la ramura de fotbal, ajungând acum la peste 380 de sportivi legitimați la șapte ramuri sportive, respectiv fotbal, rugby, box, haltere, handbal, dans sportiv și baschet. Investițiile au fost canalizate pe infrastructură și aici putem spune că sala de sport din Ovidiu este una la standarde care îndeplinesc toate condițiile pentru desfășurarea de orice tip de concursuri și competiții, sala fiind dotată cu tribune noi cu 150 locuri, tabelă electronică multifuncțională, vestiare, sală de forță, sală de box și sală de haltere. Celelalte investiții au fost repartizate pentru a susține din punct de vedere logistic tot ceea ce a fost nevoie pentru a obține performanță și anume echipamente sportive, costuri privind deplasările sportivilor în țară și medicamentație. Suntem încântați că în fiecare an reușim să aducem performanțe sportive în Ovidiu câștigând titluri locale, județene și naționale”, a declarat George Scupra, primarul orașului Ovidiu.El a explicat că ultimele performanțe notabile au fost câștigarea titlului național de rugby în 7 cu echipa CS Ovidiu (Cosmin Petcu, Ilie Scarlat, Răzvan Radu, Andrei Bucureșteanu, Marius Dobre, Nicolae Cojocarul, Eugen Toma, Robert Blejdan, Robert Plava, Sebastian Ciovanu, Ștefan Burlăcel, Andrei Tache, Andrei Neagu, Luca Simionescu) antrenată de Bogdan Cristea.„Din această echipă de campioni, doi dintre sportivi, Sebastian Veru și Adrian Manu, de la CS Ovidiu vor participa în perioada 18-22 iunie la Turneul Internațional de Rugby în 7, reprezentând echipa națională de rugby U15 a României, care se va desfășura în Franța”, a mai spus edilul.El a mai adăugat că, o altă secție care este în continuă dezvoltare și care, în ultima perioadă, a adus medalii la mai multe categorii de vârstă este secția de box.„În perioada 24 - 30 mai la Campionatul Național de cadeți desfășurat la Brăila, sportivul de la CS Ovidiu - Regep Tatar a obținut medalia de bronz. Totodată, Hasan Genghiz, component și al lotului național la box de la CS Ovidiu, la Turneul Internațional „Centura Deltei” la care au participat reprezentanți din șapte țări, sportivul din Ovidiu a câștigat medalia de bronz”, a mai spus edilul George Scupra.