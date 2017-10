„Suntem împotriva deschiderii unui centru de migranţi la Vama Veche”

Președintele PRU Constanța Dumitru Bădrăgan:

„Suntem împotriva deschiderii unui centru de migranți la Vama Veche”

Aproximativ 100 de reprezentanți ai organizațiilor PRU din sudul litoralului au participat, recent, la o acțiune în cadrul căreia și-au reafirmat poziția de respingere față de deschiderea Centrului pentru primirea migranților, situat chiar lângă Vama Veche.Liderii filialelor din sudul litoralului dar și cei din Năvodari, precum și președintele filialei județene PRU Constanța, Dumitru Bădrăgan își păstrează o poziție fermă împotriva deschiderii acestui centru pe carel-au și vizitat în cursul zilei de duminică, 20 martie.„PRU Constanța consideră total inoportună implicarea României în acest scenariu cu urmări incontrolabile. PRU Constanța crede că soluția găsită de Guvernul Cioloș este aberantă fiindcă presupune amplasarea acestui centru într-o zonă turistică, la nici 100 de metri de plajă, ceea ce ar putea crea situații inacceptabile pentru turiștii români și străini veniți în vacanță. În plus, PRU Constanța are argumente economice de bun simț, deoarece suma alocată pentru întreținerea fiecărui migrant este uriașă și scandaloasă fiind de aproape 1.200 lei de persoană, în comparație cu alocația unui copil, care este sub 100 lei sau indemnizația unui șomer de aproximativ 500 lei”, a declarat președintele PRU Constanța, Dumitru Bădrăgan.El a mai adăugat că afacerile din turism ar putea avea de suferit pe termen mediu deoarece amplasamentul acestui centru riscă să excludă din planurile agențiilor, destinațiile turistice de pe litoralul românesc al Mării Negre.„PRU Constanța cere prefectului Constanței și Guvernului Cioloș să țină cont că, într-o astfel de situație este neapărat necesară consultarea de urgență a populației locale, direct afectată de aceste măsuri. PRU înțelege drama umană a unor suflete care nu au altă vină decât aceea de a se fi aflat la momentul și locul nepotrivite, dar nu poate fi de acord ca povara să fie pusă în cârca unei populații locale care, poate, are probleme chiar mai mari. Suntem uimiți că Guvernului Cioloș nu îi pasă că, la fiecare 5 minute, un român pleacă din țară dar îi pasă mult mai mult de cazarea maselor de migranți”, a mai adăugat președinte PRU Constanța, Dumitru Bădărgan.În plus, liderul formațiunii politice a mai spus că membrii partidului sunt pregătiți să protesteze la nivel național și local până când autoritățile își vor asuma public toate consecințele care decurg din acest plan așa-zis umanitar care nu ține sub nicio formă cont de interesele României.Carmen MOCANU