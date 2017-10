„Suntem gata pentru convocarea Parlamentului“

Ştire online publicată Marţi, 11 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Uniunea Social Liberală este gata pentru convocarea noului Parlament, propunerea clară pentru funcția de prim-ministru fiind Victor Ponta, a declarat, ieri, președintele PNL, Crin Antonescu, copreședinte USL.„USL, care deține o majoritate categorică în Parlament, conform votului de ieri, are o propunere clară, pe care toată lumea a cunoscut-o înainte de vot, în legătură cu care în cunoștință de cauză cetățenii s-au dus la vot și anume propunerea ca Victor Ponta, copreședintele USL, să fie prim-ministru, propus, susținut de USL. Îl vom prezenta și la consultările care vor avea loc, conform Constituției la inițiativa președintelui, vom merge acolo împreună, nu există niciun fel de ezitare, niciun fel de dubiu asupra acestei chestiuni și repetăm convingerea noastră că nu există nicio altă variantă, nu este loc de alte combinații decât o reacție normală și anume în fața acestui vot masiv, categoric, edificator Victor Ponta să fie desemnat prim-ministru, să facă echipă guvernamentală și să vină cu ea în Parlament să fie învestită”, a spus Antonescu, într-o conferință de presă a liderilor USL. El a punctat că USL așteaptă hotărârea președintelui Traian Băsescu privind convocarea noului legislativ.„Așteptăm, de asemenea, decizia pe care, constituțional, președintele o are, de convocare a noului Parlament. Noi suntem gata în momentul în care sigur toate rezultatele vor fi cunoscute oficial până la detaliu și validate ca atare de BEC, suntem gata în orice moment pentru convocarea Parlamentului și pentru toate procedurile care trebuie săvârșite acolo, pentru ca noul for legislativ să intre în atribuții și în funcțiune”, a precizat Antonescu.