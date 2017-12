"Suntem dispuşi la toate formele de protest, pentru a împiedica orice lovitură dată justiţiei"

Ludovic Orban:

"Suntem dispuși la toate formele de protest, pentru a împiedica orice lovitură dată justiției"

Ştire online publicată Marţi, 12 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a cerut cetățenilor să iasă în stradă și să protesteze pașnic, pentru a arăta actualei puteri că trebuie să țină cont de „ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate”.„Suntem dispuși să apelăm la toate formele de protest legale, constituționale pentru a împiedica orice lovitură dată împotriva independenței justiției, împotriva domniei legii, împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Apelez la toți colegii mei, la toți simpatizanții noștri să nu fie pasivi, la toți cetățenii români, care se gândesc la binele României. Pasivitatea astăzi este o formă de complicitate. Trebuie să ieșim în stradă să manifestăm pașnic și să arătăm acestei puteri că, deși are o majoritate conjuncturală dictată de niște promisiuni mincinoase, trebuie să țină cont de ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate”, a spus Orban, citat de Agerpres.În opinia sa, România este „într-un punct critic”.„În Parlament nu se dezbat simple modificări ale legilor justiției. De un an de zile, în Parlament, are loc un atac sistematic împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale românilor, împotriva independenței justiției. Treptat, PSD capturează statul român”, a arătat Orban.