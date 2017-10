„Sunt un politruc care vrea să candideze la Preşedinţia României”

„Sunt un politruc care vrea să candideze la Președinția României”

Candidatul ACL la Președinție, Klaus Iohannis, a declarat, astăzi, că este un politruc care vrea să candideze la Președinția României. Declarația a fost făcută la o dezbatere pe tema educației."Situația mea este un pic deosebită, fiindcă eu chiar am antecedente în sistemul educațional, am fost dascăl de fizică timp de 15 ani, am condus un inspectorat școlar timp de trei ani și acuma sunt un politruc care vrea să candideze la Președinția României", a spus Klaus Iohannis la o dezbatere organizată de ISP pe tema educației.