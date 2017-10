Sunt un om de stânga şi împărtăşesc valorile UNPR

1

pleaca sau nu pleaca ?

Baba e dilie si specialista in discursuri otravite si vulgare gen Ponta.Dupa cum se vede,UNPR a ajuns haznaua politicianistilor de teapa Laviniei Șandrama si Onțanu.Problema nu e ca pleaca baba,ci halul in care Ponta si Antonescu au adus cele doua partide care au fost transformate in rezerva de cadre a coalitiei care ne guverneaza.Si nu partidele trebuie sa fie atente pe cine propun sa candideze ci noi sa fim atenti pe cine votam.