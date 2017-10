„Sunt solidar cu Voinescu. Cezar Preda a avut un scor sub media PDL”

Democrat-liberalul Teodor Baconschi a afirmat miercuri că este ,,solidar" cu Sever Voinescu, deoarece nu el este vinovat de evoluția PDL de la alegerile locale, comentând faptul că Cezar Preda a avut tot timpul un scor sub media partidului, dar cu toate acestea ,,omul" a avut noroc și a fost promovat.„Sever Voinescu a cerut un congres PDL mai rapid, cu miza schimării conducerii. După locale, când PDL și-a propus 25 % și a luat 23%, s-a făcut o convenție fulger și Emil Boc a plecat, deși recâștigase, la limită, Clujul. După parlamentare, când ținta declarată fusese de 30 %, ARD a obținut circa 16 %. Între locale și generale, PDL a pierdut un milion de alegători. Cezar Preda, a cărui organizație de Buzău a realizat un scor sub 10 % la locale, a fost promovat în vara PVP (prim-vicepreședinte) PDL. La parlamentare, scorul său a fost tot sub media partidului pe țară, dar omul a avut iarăși , intrând la redistribuire de pe locul trei. Acum, dl Cezar Preda cere furios excluderea din PDL a lui Sever Voinescu. Sunt solidar cu dl Voinescu. Nu el este vinovat de faptele rezumate mai sus", a susținut Baconschi într-o postare pe pagina sa de facebook.