„Sunt şanse mici ca Ponta să mai candideze la viitorul Congres PSD”

„Sunt șanse mici ca Ponta să mai candideze la viitorul Congres PSD”

Liviu Dragnea a avut "toate posibilitățile din lume" să reformeze PSD-ul, iar acum nu poate genera un proiect nou pentru partid, a declarat la RFI de europarlamentarul PSD, Cătălin Ivan. Totodată, acesta e convins că sunt "șanse mici" ca Victor Ponta să candideze la Congresul din martie."Vor fi la Congres mai multe proiecte. Am înțeles că și Liviu Dragnea vrea să vină cu un proiect la Congresul din martie. Nu știu cu ce fel de proiect ar mai putea să vină Liviu Dragnea, după atâția ani de condus PSD-ul, fie ca secretar general, fie ca președinte executiv, dar este binevenită orice dezbatere internă", a declarat Ivan.Întrebat dacă Liviu Dragnea ar trebui să facă un pas în spate, europarlamentarul a răspuns: "Eu cred că domnul Dragnea va face un pas în spate. Deocamdată, am votat cu toții că trebuie să rămână la conducerea partidului până la Congres, dar nu cred că domnul Dragnea poate genera un proiect nou pentru PSD, pentru că este un om politic care a condus PSD-ul foarte mulți ani. A avut toate posibilitățile din lume să reformeze PSD-ul și să-i dea un suflu nou. Acum suntem aici, tragem concluziile. Eu cred că este nevoie de un cu totul și cu totul alt proiect".Chestionat dacă și l-ar dori pe Victor Ponta în continuare în fruntea PSD, Cătălin Ivan a spus: "Din câte-l știu pe domnul Victor Ponta și-l știu de foarte-foarte mulți ani, sunt convins că sunt șanse mici să candideze în martie. Dar și acum, și-a depus mandatul la Comitetul Executiv, noi am insistat să rămână în fruntea partidului până la Congres, noi am votat în unanimitate să rămână premier, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le-am promis românilor și trebuie să ne ținem de cuvânt".