"Sunt optimist! Staţiunile din sudul litoralului au intrat într-o nouă etapă de dezvoltare"

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu:

"Sunt optimist! Stațiunile din sudul litoralului au intrat într-o nouă etapă de dezvoltare"

Sezonul estival 2015 a ajuns la final, iar pentru toți cei implicați în domeniul turistic vine timpul bilanțului. În opinia primarului din Mangalia, Cristian Radu, în stațiunile din sudul litoralului a fost o vară fierbinte atât la propriu, cât și la figurat.„A fost o vară fierbinte atât la propriu, cât și la figurat. Spun asta, bazându-mă pe afirmațiile multor hotelieri și patroni de restaurante, care au apreciat, la unison, că anul acesta a crescut simțitor numărul de turiști și încet, dar sigur, capetele de sezon au început să se extindă. Argumentele pentru această revenire a turismului în stațiunile noastre țin de o conjunctură favorabilă, dar și de implicarea unor investitori și, de ce nu, a administrației locale și centrale. Explicația simplistă ne duce pe toți cu gândul la vremea caniculară, care a umplut plajele și la statisticile care indică o revenire pe litoralul românesc a celor care, până mai ieri, preferau Bulgaria”, a spus edilul Cristian Radu.Totodată, el a mai adăugat că există și o motivație mai consistentă, care creează premisele unei relansări sustenabile a turismului, în stațiunile Mangaliei.„Mă refer, în primul rând, la apariția unor noi investiții - hoteluri de patru și cinci stele - care aduc în sudul litoralului turiști cu bugete de vacanță mai generoase, dispuși să cheltuiască mai mulți bani aici, pe durata sejurului. Mai mult decât atât, noile investiții credibilizează zona și atrag alți dezvoltatori, interesați să investească în unități de cazare, alimentație publică sau petrecerea timpului liber. De ce au revenit acum investițiile în sudul litoralului? Răspunsul la această întrebare este unul complex și necesită o analiză de ansamblu a turismului la Marea Neagră. După perioada de glorie din anii comunismului și chiar până spre sfârșitul anilor ’90, sudul litoralului a decăzut, din motive pe care le știm cu toții și nu are rost să le mai detaliem acum. În mod firesc, turiștii au migrat către stațiunile din nord, susținute masiv de administrațiile locale. Să nu uităm însă, că Primăria Constanța, cu un buget de zece ori mai mare decât al Mangaliei, susține o stațiune, iar noi, cu resurse financiare infinit mai mici, avem de administrat șase stațiuni”, a declarat primarul Cristian Radu.Cu toate acestea, el este optimist și spune că istoria este ciclică, iar investitorii încep să revină în stațiunile Mangaliei, unde găsesc o mult mai mare disponibilitate, predictibilitate și perspective mai bune.„O contribuție însemnată o are și Primăria Mangalia, care, în ultimii ani, a promovat constant și cu seriozitate stațiunile pe care le administrează, atât în mass-media națională, dar și la târgurile de turism din țară și străinătate. Totodată, am demarat o serie de proiecte cu finanțare europeană pentru modernizarea falezelor și am depus eforturi pentru atragerea unui număr mai mare de turiști, prin organizarea de evenimente estivale, concerte și festivaluri la care, an de an, sunt prezenți sute de mii de oameni. Aceștia, la rândul lor, ne promovează stațiunile, dacă au petrecut aici un sejur reușit. Nu în ultimul rând, sper ca și legislația națională să ne ajute, prin introducerea unor taxe speciale pentru clădirile abandonate, constrângerea proprietarilor acestora să le repună în circuitul turistic, readucerea plajelor la administrațiile locale, introducerea voucherelor de vacanță și alte măsuri menite să sprijine dezvoltarea turismului estival. Cred, așadar, că putem manifesta un optimism justificat, dar ponderat, cu privire la intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare a stațiunilor din sudul litoralului”, a mai spus șeful administrației locale din Mangalia, Cristian Radu.