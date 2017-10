„Sunt mâhnit că bătrânii şi bolnavii sunt nevoiţi să treacă prin situaţii înjositoare“

Regele Mihai:

„Sunt mâhnit că bătrânii și bolnavii sunt nevoiți să treacă prin situații înjositoare“

Miercuri, 26 Octombrie 2011

Regele Mihai s-a adresat, ieri, Parlamentului României, printr-un discurs ce poate fi socotit istoric - fiind primul adresat Legislativului după 64 de ani - în cadrul unui eveniment emoționant pentru întreaga familie regală, dar și pentru unii români.„Am servit națiunea română de-a lungul unei vieți lungi și pline de evenimente, multe nefericite. După 84 de ani de când am devenit rege pot spune că cele mai importante lucruri de dobândit după libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea. Democrația trebuie să îmbogățească arta cârmuirii, nu să o sărăcească. România, ca și toate țările din Europa, are nevoie de cârmuitori respectați și pricepuți. Nu trebuie niciodată uitați românii și pământurile românești care ne-au fost luate, ca urmare a împărțirilor Europei în sfere de influență. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în țara noastră sau dacă vor să rămână separați”, a declarat Regele Mihai, aplaudat de întreaga sală.„Sunt mâhnit că după două decenii de revenire a democrației oamenii bătrâni și bolnavi sunt nevoiți să treacă prin situații înjositoare. România are nevoie de infrastructură. Agricultura nu este un domeniu al trecutului istoric, ci al viitorului. Școala este și va fi o piatră de temelie a facultății”, a mai adăugat acesta.Ultima oară când Mihai s-a adresat Legislativului a fost pe 15 Octombrie 1947.