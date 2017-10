Sunt liderul de care astăzi are nevoie PDL

Elena Udrea a declarat, la Brașov, că este "liderul de care astăzi are nevoie PDL" și că a demonstat în cei opt ani de carieră politică faptul că nu se dă în lături de la luptă și că poate să convingă, deși a fost ținta celor mai multe atacuri și campanii negative de presă."Cred că am capacitatea, am energia, am forța, am curajul. Am demonstrat că nu mă dau la o parte de la orice luptă politică în opt ani de carieră. Nu am făcut compromisuri niciodată și nu m-am lăsat nici impresionată, nici șantajată de atacurile adversarilor. Cred că îmi pot convinge colegii că sunt liderul de care astăzi are nevoie PDL", a spus Udrea înainte de a intra la ședința organizată la sediul PDL Brașov, potrivit Mediafax.Udrea a spus că a lucrat cu colegii din PDL Brașov mult în ultimii ani, cât a fost ministru al Turismului, și întâlnirea cu ei este o plăcere și este mai ușoară. "De data aceasta vin în calitate de coleg care dorește să conducă PDL și va trebui să îi conving că pot fi liderul care să ducă partidul de la ceea ce este acum, de la o situație în care a pierdut două rânduri de alegeri la ceea ce fiecare dintre noi ne dorim, și anume recâștigarea încrederii electoratului, recâștigarea alegerilor și întoarcerea la guvernare", a spus ea.