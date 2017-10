„Sunt încântat că societatea civilă nu a amuţit la Constanţa”

2

Retetele ,,tradatorilor si mincinosilor pentru durerile patriei

Mai draga Hanibal .Unde este Hanibala?Ai trimis-o cu elefantul la pascut in sola de cultura politica cu papusoi a domnului senator?Dupa cum citesc eu ,si nu te inteleg de ce,il intrebi pe domnul senator despre cea ce el nu are cunostinta;De ce a tacut PDL-ul pana acum.Uite d'aia.Pentru ca pana acum ,se pare ca ,erau alte interese politice,de dezbatut.Au avut alte prioritati pe care din postarea ta ,vad ca le cunostiAcum are loc o rectificare de constiinta a politicianistilor din acvariul carora domnu Chiru nu putea sa lipseasca.S-a cam ajuns la fundul sacului si trebuie scuturat de ce a mai ramas printre cusaturi.Domnul Chiru are preocupari macro,si nu poate iesii in strada,si bine a facut ca altfel,ca toti politicienii in astfel situatii ,risca sa fie primit ,nu cu placinte cu branza si bere ci ,cu rosii si oua clocite.El deabia acum se ,,incanta''de societatea civila dar,cam tarziu.Cauza politica a opozitiei a fost spulberata.,,Inamicii'' Ponta si Antonescu ,monumente de incoerenta si dubla personalitate,s-au trezit din visarea lenesa si,acum, sustin anularea sau amanarea proiectului. Ei au ajuns sa vada si sa inteleaga ca ,,realitatea cruda ''a deschis ochii ,,societatii civile'' si i-a vindecat de mutzenie. Imi permit,ca in calitate de component al ,,societatii civile girondine''sa-l intreb pe d-nul senator, daca sustinerea sa este facuta numai din considerente politice si de mediu sau si din cele economico-sociale.Daca nu se iau in calcul ,la pachet,toate aceste considerente ,analizele domnului senator sunt doar niste vorbe de rasucit mintile.Domnul senator se ,,incanta''de simpatiile politice ale strazii,dar nu ne lumineaza cu informatii de specialitate clare,pe baza carora deciziile sa aiba o temelie stiintifica.Stie domnu senator care sunt clauzele economice si tehnice?Daca nu,atunci sa se consulte cu ,,specialistii'' din BPJ ca areee... de nici nu stim cum s-a ajuns la aceste redevente mitocanesti de 6%.Si ca sa nu-l stresez prea mult pe domnul senator,am o ultima intrebare,si o sugestie,,desteapta''si tot atat de interesanta cum este cea a cainilor bolnavi de jigodie.Intrbare;Cel,sau cei care au aruncat piatra in lac si au semnat contractul atat de pagubos,''intra la apa''sa o caute?Sau va face balet pe strazi ,cu decor ,impreuna cu ,,societatea civila iacobina''care te incanta/