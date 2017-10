„Sunt ferm împotriva unei alianţe la guvernare cu UDMR. Am promis electoratului ca UDMR să rămână în opoziţie“

1

Fara !

Daca americanii ar fi intrebati de ce ei nu au partidul spaniol,uniunea democrata a francezilor sau mexicanilor ori a ditai chinezilor,oare ce ar zice ? In zona politicului nu trebuie in veci sa existe grupari etnice,nu numai ca acestea sunt doar umplutura ,prostituate politice folosite de oricine e la putere dar si au potential de a face rau chiar etniei pe care o reprezinta.Niste caraghiosi, reprezentanti ai UDMR, pot ca urmare a unor actiuni sau declaratii, sa aduca belele pe capul unor nevinovati unguri si deja se vede acest lucru! Sa intre in partide normale,sa se afilieze ONG-urilor,dar sa renunte la ciolanele de sefi,ca doar strica obrazul si al lor dar mai important, al entiei in ansamblu!