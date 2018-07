"Sunt ferm hotărât să candidez pentru un nou mandat de preşedinte al României"

Klaus Iohannis, declarații importante:

"Sunt ferm hotărât să candidez pentru un nou mandat de președinte al României"

Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat sâmbătă, la Sibiu, o nouă candidatură la Președinție. „Am luat o decizie importantă și vreau să vă comunic: sunt ferm hotărât să candidez pentru un nou mandat de președinte al României“, a spus Klaus Iohannis, citat de Agerpres.„Scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure”, a spus președintele Klaus Iohannis, explicând contextul care l-a determinat să-și anunțe candidatura pentru un nou mandat la șefia țării.„Am urmărit în ultimele luni mai multe sondaje. Toate arată că nivelul de nemulțumire la populație este de peste 80%, ceea ce este extrem, extrem de mult și arată că lumea nu mai are încredere în clasa politică, nici măcar nu se mai așteaptă la ceva bun din partea clasei politice. În acest context, am considerat că acest anunț poate să constituie un punct interesant, poate unii vor fi încurajați să meargă mai departe, dacă fac acest anunț, alții, probabil, nu vor primi așa bine acest anunț. În orice caz, mi s-a părut că este necesară o clarificare a intențiilor mele pentru ce urmează”, a declarat Iohannis.„Eu cred că PSD-ul nu este extrem de fericit că am făcut astăzi (n.r. - sâmbătă) acest anunț”, a completat președintele.Șeful statului a făcut acest anunț la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, înainte să participe la reuniunea de 40 de ani cu foști colegi. Iohannis a fost profesor de fizică la acest liceu din Sibiu.„Dragnea ar trebui să dispară din viața publică românească“„Liviu Dragnea, după a doua condamnare, ar trebui să dispară pur și simplu din viața publică românească”, a declarat, tot sâmbătă, la Sibiu, președintele Klaus Iohannis.„Eu m-am exprimat de prea multe ori despre aceste chestiuni ca să mă aștept să mai țină Dragnea cont de ce îi transmit via media. În continuare, sunt de părere că ar trebui să se retragă de tot din politică. Deci Dragnea, după a doua condamnare, ar trebui să dispară pur și simplu din viața publică românească. Așa s-ar întâmpla în absolut orice țară, chiar cu o democrație incipientă, din lume. Că la noi nu se întâmplă implică două aspecte. Că Dragnea nu se retrage, nu se retrage. Așa gândește el. Însă partea care mi se pare că este un pic mai gravă este că PSD nu-și dă seama că trebuie să îl trimită pe Dragnea acasă, că practic, acum, suntem în faza total nepotrivită și nefericită în care un partid întreg și cel mai mare partid din România se constituie într-un grup de presiune sau grup de lobby pentru un infractor”, a afirmat Iohannis.Liviu Dragnea a fost condamnat, în primă instanță, la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman. Vineri, președintele Camerei Deputaților a anunțat că nu va demisiona de la conducerea Camerei și nici de la șefia PSD.