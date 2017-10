"Sunt dificultăţi financiare, banii vin greu de la Guvern"

Primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru:

"Sunt dificultăți financiare, banii vin greu de la Guvern"

Autoritățile locale din județul Constanța „bătătoresc“ drumul către Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Primarii doresc să-și pună în aplicare proiectele pentru comunitățile pe care le reprezintă, însă se lovesc de un mic detaliu: birocrația. Primarii bat, ani la rând, la ușile ministerului pentru a primi finanțarea proiectelor propuse și aprobate.Primarul localității Lumina, Dumitru Chiru, a declarat că, recent, a contactat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru acoperirea restanțelor.„Avem în derulare patru mari proiecte: este vorba de cel de apă și canalizare de la Sibioara, cel de canalizare de la Oituz, asfaltarea unei suprafețe de 15 km, cuprinzând Oituz, Lumina și Sibioara, și proiectul Școala, foarte drag mie. Lucră-rile de apă și canalizare de la Sibioara sunt în derulare, am reușit să dăm constructorului trei milioane lei și mai avem încă unul. Într-adevăr, întâmpinăm dificultăți financiare ca orice administrație din această țară, dar asta nu înseamnă că vom renunța. Banii vin cu greu de la Guvern, dar cu insistențe, vom rezolva toate aceste chestiuni tehnice”, a spus Chiru.Reprezentantul administrației locale din Lumina a subliniat că niciuna dintre lucrări nu va fi stopată, dovadă fiind și proiectul de asfaltare. Aici, administrația locală a avut de achitat către constructor 80 de miliarde de lei vechi, sumă din care Primăria Lumina a reușit să achite doar 20 de miliarde de lei vechi. „Sunt lucruri care nu țin de noi. Oricâtă voință am avea, oricâte telefoane am da, noi trebuie să așteptăm banii de la Guvern. Ei cu siguranță vor veni, dar trebuie să ne mai înarmăm cu puțină răbdare”, a afirmat Chiru.Cât despre școală, Dumitru Chiru a declarat că, în toamnă, va inaugura unitatea de învățământ. Costul lucrărilor s-a ridicat la aproximativ 1,8 milioane de lei. Primăria a suportat doar cofinanțarea unui procent de 2%, restul banilor fiind suportați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale.„Este proiectul meu de suflet. Toți copiii din Lumina vor avea condiții civilizate în această școală nouă. Cele opt săli de clasă vor fi dotate corespunzător, la fel și laboratoarele și celelalte săli de studiu,” a mai adăugat primarul Dumitru Chiru.