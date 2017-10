Sorin Grindeanu, întâlnire de taină cu Liviu Dragnea

"Sunt de stânga, nu doresc să plec la alt partid"

Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, ieri, că s-a întâlnit, zilele trecute, cu liderul PSD, Liviu Dragnea, cu care a avut o discuție constructivă despre guvernare și PSD.„Am avut o întâlnire cu Liviu Dragnea în urmă cu câteva zile. A fost o chestiune legată de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, e o treabă, cred eu, absolut normală. Eu mă consider în continuare și sunt un om de stânga, nu-mi doresc să merg în alt partid, așa cum știți am contestat acea decizie pe care Comitetul Executiv a dat-o în urmă cu două luni, și cea de excludere am contestat-o. Îmi doresc, și asta este prima mea opțiune, să rămân în continuare membru PSD”, a spus Sorin Grindeanu, la un post de televiziune.Întrebat dacă el a cerut întâlnirea, Grindeanu a răspuns: „Este prea puțin important cine a solicitat, important este că ne-am văzut. Nu, în niciun caz tensionată. A fost o discuție între doi oameni care își doresc câteva lucruri, și anume ca PSD să facă o guvernare foarte bună, să ducă la capăt mandatul primit de la cetățeni și, totodată, dacă e să enumăr două dintre teme, asta ar fi prima, și cea de-a doua ar fi legată de întărirea PSD-ului, în niciun caz slăbirea”.