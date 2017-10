Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu:

"Sunt corecte alegerile dintr-un singur tur. Atunci se vede puterea primarului"

- Am proiecte care acum sunt în derulare sau sunt depuse spre a fi evaluate. Așadar, consider că mai am nevoie de cel puțin încă un mandat spre a duce la îndeplinire tot ceea ce am promis cetățenilor, pentru că, din nefericire, din platforma mea electorală promisă în urmă cu patru ani, am realizat doar 80%.- Cauzele au fost multiple, cum ar fi lipsa axelor, a banilor, a fondurilor europene, lipsa sprijinului Ministerului Dezvoltării, ca să spun așa, unde am avut proiecte declarate eligibile și, după aceea, am fost anunțați că acestea nu mai reprezintă o prioritate pentru Guvern și, drept urmare, au fost sistate proiectele încheiate cu Ministerul Dezvoltării, și, nu în ultimul rând, opoziția foștilor consilieri de la PSD.- Despre proiectul de asfaltare. Am avut 12 kilometri de drumuri comunale de asfaltat în Mihail Kogălniceanu. Am avut acordul Ministerului Dezvoltării, s-a demarat procedura de licitație, a început construc-torul lucrările, am prins următorul exercițiu financiar și am fost tăiați de pe listă întrucât noi aveam nivelul de realizare doar 8%, iar ministerul a găsit ca motivație continuarea proiectelor care sunt realizate peste 50% și, drept urmare, am fost tăiați de pe lista de priorități. Ulterior, două străzi din acest proiect am fost obligată să le introduc pe alte proiecte cu fonduri europene, deoarece ele erau foarte degradate, or, locuitorii nu aveau nicio vină.- Am avut multe proiecte la care, la acele momente, colegii care erau în PSD s-au opus. În special la proiectele la care aveam nevoie de două treimi în Con-siliul Local. S-au opus inclusiv la recepționarea after-school-ului, proiectului de inventariere și înregistrare a valorii definitive a after-school-ului, la proiectul centrului de tineret, de modernizare și de extindere a acestuia, acesta nici până în acest moment nu este votat pentru preluarea lui. S-au mai opus la schimbarea destinației terenului pentru grădinița cu program prelungit. Până la urmă, au făcut-o, dar foarte târziu și, datorită întârzierilor, nu am mai prins să depun acest proiect, deși este finalizat cu toate autorizațiile luate. Nu am mai reușit să-l depun în luna decembrie, el este pregătit acum, când se deschide axa să fie depus în totalitate. Consilierii de la PSD s-au mai opus in-ventarierii drumurilor comunale și drumurilor de exploatare pentru a putea demara studiile de feza-bilitate în vederea depunerii proiectelor de asfaltare. În cele din urmă, au votat, dar, la fel, au făcut-o foarte târziu. Interesul lor a fost să nu prind finanțarea.- Nu, dar simt niște jocuri urâte, ca să spun așa. Cum ar fi plecarea consilierilor din PSD în ALDE. Eu am spus mereu plecarea „iepurașului”, adică a domnului Scupra, pentru că dumnealui a fost mereu „iepurașul” domnului Mureșan, indiferent din ce partide au făcut parte. Plecarea domnului Scupra din UNPR, acum pe aceeași listă cu fostul primar Mureșan în ALDE, și înregistrarea unei candidate cu același nume de familie ca al meu, respectiv Belu, din partea UNPR, le consider niște jocuri urâte. Dar, chiar și așa, cred că dânșilor le este teamă să joace cinstit cu mine și încearcă să găsească soluții mai neortodoxe, dacă pot spune așa, doar pentru a încerca să-mi fure din voturi.- Voi merge pe străzi, voi vorbi cu oamenii, este de datoria mea să le explic că nu este corectă introducerea unei candidate cu același nume de familie cu al meu, pentru că, din punctul meu de vedere, nu este decât folosită această persoană, pe lista de consilieri se află pe locul doi.- Cred că sunt corecte alegerile dintr-un singur tur, deoarece nu mi se pare normal ca, să spunem, un candidat care ia 40% în primul tur să piardă alegerile în al doilea doar pentru că ceilalți șase se unesc împotriva lui. Al doilea tur este un joc politic. Consider că puterea primarului se vede dintr-un singur tur.- Cea mai mare prioritate este asfaltarea străzilor, pentru că, din 1996 și până în prezent, nu s-a mai asfaltat niciun drum comunal, s-au făcut asfaltări doar pe drumurile județene care se intersectează sau naționale. După lucrarea de alimentare cu apă și canalizare, drumurile arată groaznic. Este clar că am nevoie de proiecte pe fonduri europene sau, până la urmă, dacă va fi nevoie, voi face chiar și credite externe cu dobândă mică, pentru că primăria și-ar permite să plătească până la un anumit nivel. O altă prioritate ar fi grădinița cu program prelungit, dar mai sunt și alte lucruri de făcut.