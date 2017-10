"Sunt convinsă că decizia lui Chiuariu va fi în concordanță cu rigorile PNL"

Președintele PNL, Alina Gorghiu, a afirmat că a avut o discuție cu senatorul liberal Tudor Chiuariu, declarându-se convinsă că acesta va respecta criteriile de imagine și de integritate ale membrilor partidului."Discuțiile pe care le am în privat rămân în privat și cred că orice om care - am avut o discuție cu Tudor - a fost membru de ceva vreme în PNL și ține la PNL va înțelege rigorile de imagine, de integritate pe care le impune acest partid și sunt absolut convinsă că decizia domniei sale va fi în concordanță cu lucrurile acestea", a spus Gorghiu la Realitatea TV.Ea a fost întrebată dacă Tudor Chiuariu va fi exclus din partid în cazul în care nu va înțelege aceste criterii."Nu aș vrea să spun ce se va întâmpla în sânul partidului, dar eu cred că aceste criterii, și vorbesc cu predilecție de imaginea PNL și de nevoia de a respecta niște criterii de integritate, vor fi înțelese de Tudor Chiuariu și de absolut orice alt coleg și nu se va pune problema unor propuneri de excluderi în Biroul Permanent Național de la Iași, dar vom discuta la Iași și vom vedea dacă se întâmplă ceva până atunci. Eu am ferma convingere că se va întâmpla și ca urmare a acestei discuții pe care am avut-o cu dl senator astăzi. De altfel, o să vedeți zilele următoare dacă se întâmplă ceva sau nu", a răspuns Alina Gorghiu, citată de Agerpres.Liderul PNL Ilfov, Marian Petrache, a anunțat, recent, că președintele partidului, Alina Gorghiu, i-a cerut senatorului Tudor Chiuariu suspendarea din partid până la clarificarea situației sale juridice.