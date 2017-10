“Sunt convins că vom avea posibilitatea măririi pensiilor şi salariilor în aprilie-mai”

Laszlo Borbely după o întâlnire cu FMI:

“Sunt convins că vom avea posibilitatea măririi pensiilor și salariilor în aprilie-mai”

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

UDMR sustine majorarea pensiilor si salariilor in aprilie, cel tarziu mai, in conditiile in care bugetul va permite acest lucru. Aceasta pozitie a fost sustinuta in cadrul unei intalniri a UDMR cu delegatia FMI, Comisiei Europene si Bancii Mondiale. "Am cerut ca in urma unei analize a bugetului la sfarsitul primului trimestru, sa avem posibilitatea, si sunt convins ca vom avea posibilitatea maririi salariilor si pensiilor in aprilie, cel tarziu mai", a declarat Laszlo Borbely. Acesta a mai spus ca au discutat si despre posibilitatea amanarii liberalizarii pretului la energia electrica si a gazelor naturale in conditiile in care "s-au schimbat parametrii economici in UE".Borbely a precizat ca posibilitatea majorarii salariilor si pensiilor este pozitia UDMR. Reprezentantii delegatiei considera ca decizia trebuie sa fie a Guvernului, a afirmat Borbely.In ceea ce priveste amanarea liberalizarii preturilor la energie, "Laszlo Borbely sustine ca din partea delegatiei exista "o flexibilitate". Insa "discutia va fi mai dificila" in privinta liberalizarii pentru consumatorii industriali. "Noi am vorbit de partea aceasta, pentru cetateni va fi foarte dificil sa suporte unele cheltuieli daca nu avem o amanare la liberalizarea pretului energiei. Din cate am observat, exista o flexibilitate in ceea ce priveste zona aceasta cu liberalizarea pretului la energie catre cetateni. Cu liberalizarea la nivelul companiilor va fi o discutie dificila si atunci va trebui sa vedem. Sunt si reglementari europene, evident, dar in zilele urmatoare vor fi finalizate aceste discutii", a spus Borbely, potrivit Hotnews.