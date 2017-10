"Sunt convins că PNL Constanţa poate reveni şi mai puternic"

2

CONVINGERI OPTIMISTE

Democratia liberala moderna , cu toate neinplinirile si insuccesele sale , are nevoie de un partid liberal pe masura vremurilor pe care le traim si ca opozitie la social-democratia prost inteleasa si prost aplicata in Romania . Doar cu declaratii nu poti reveni si deveni mai puternic . Apreciem optimismul dlui Boroianu dar nu ne convinge Revenirea si redresareA nu pot. veni fara lideri de inalta competenta , cu cinstea nepatata , charisma , experienta politica , prestigiu si celalalte calitati pe care nu le mai insiram . Politica are nevoie de lideri . PNL nu a facut nici un efort pentru a pregati liderii care sa poata realiza schimbarea . In ajunul alegerilor parlamentare , conducerea PNL Constanta declara ca porneste lupta cu lideri noi . Ce au facut acestia dupa castigarea functiilor dorite ? Nimic . Ce a facut de ex. dl admirabil Chitac dupa ce s-a vazut presedinte de organizatie si senator ? Nimic . In aceasta perioada in care se duce o lupta necrutatoare impotriva Statului de Drept , a democratiei atata cat este ea in Romania , dl senator tace , este inexistent . Poate fi si asta o calitate, suficienta pentru a-l vedea in functia de presedinte al organizatiei judetene . Cele spuse sunt valabile si pentru dl deputat Boroianu . Sunt numerosi cei care doresc sa aiba ca sef un om care nu deranjeaza . PNL Constanta nu poate iesi din criza fara un mare efort si sacrificii . Inceputul trebuie facut prin recunoasterea greselilor din trecut si prezent , in special faptul ca a intrat in USL . Este nevoie de un plan de discutii si analize care sa aiba loc incepand cu participarea membrilor de partid fara functii si continuate pana sus la varf . Trebuie revazut Statutul si Programul . Trebuie inceputa actiunea de selectare a celor care pot fi propusi in functiile prevazute de Statut . Si chiar daca ne repetam , cei care vor initia si organiza activitatea de reorganizare a partidului si vor candida pentru diverse functii , sa fie in afara de orice critica de orice banuiala . Vom crede in bunele intentii, cand se vor face publice listele cu aceste persoane . . Scutul de care vorbeste dl Boroianu este ciuruit de pe vremea cand facea PNL parte din USL actiune care a confirmat ca PNL constanta a sprijinit si colaborat cu PSD si Mazare .. Din acest motiv , este cazul ca dl Boroianu sa ne spuna ce intele prin cuvantul scut . Se poate sti din vreme unde au loc discutiile pe aceasta tema si unde sa participe si cei care sunt doar simpatizanti ? Doar asa va putea dovedi dl Boroianu ca dezbaterea ideilor si libertatea de exprimare guverneaza viata politica libeala . In final , credem ca PNL , liberalismul nu are nevoie de o ancora . Ancora este ceva care te tine legat . Este nevoie de o nava liberala cu motor puternic care sa navige pe orice vreme si sa duca paridul si Programul sau la destinatie .