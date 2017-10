„Sunt categoric împotriva unei alianţe la guvernare cu UDMR“

3

pupincuristii n-are moarte

au rasarit ca ciupercile dupa ploaie tot felul de bagatori de seama care pupa poala popii. In 2008-2009 CNSAS a mai primit un lot de dosare de la manastirea secu si acolo tata puiu e bagat pana in gat. Dar hai sa mai analizam faptele: Al batran legionar cu dosar la manastirea secu si informator care si-a bagat camarazii la bulau. Martor Zahu Pana. Baietii Ionel si Puiu, fii de legionar unu' armata la secu altul la activisti , fiul generalului Suciu de la Secu stie de ce. Tov Puiu, primit in partid, ales secretar UTC pe muyeu se dadea de ceasu mortii sa intre in gratiile tov. borodi. Pentru mai multe relatii adresati-va col Glavan unul dintre duhovnicii de la manastirea secu unde baiatu si consoarta Voivozeanu (primita a doua oara in UTC dupa ratarea infiltrarii in Germania-a se vedea tov. Alexandru) facea confesiones complete. (a se citi delationes ca doar nu era Sfantu Augustin)