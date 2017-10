Sulfina Barbu: “Susţin toleranţă zero pentru faptele de corupţie”

Sulfina Barbu: “Susțin toleranță zero pentru faptele de corupție”

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, a declarat, astăzi, în legătură cu acțiunea DNA care îl vizează pe șeful ANOFM, Silviu Bian, că va susține toleranță zero pentru faptele de corupție, adăugând că "fiecare răspunde pentru faptele sale", transmite Mediafax.ro."Susțin toleranță zero pentru faptele de corupție, cum le-am transmis tuturor angajaților din minister și instituțiilor subordonate. Fiecare răspunde pentru faptele sale, dar nimeni nu are dreptul să afecteze imaginea instituției printr-un comportament ieșit din normele de etică", a declarat Sulfina Barbu. Ea a mai spus că justiția trebuie să își facă treaba."În timpul guvernării PDL justiția este lăsată să își facă treaba. Aceasta este încă o dovadă că nu este niciun fel de presiune politică asupra justiției", a adăugat ministrul Muncii.Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Silviu Bian, a fost prins de procurorii anticorupție în timp ce prima 80.000 de lei.Biroul de presă al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a precizat că instituția derulează o acțiune, însă nicio persoană nu a fost reținută, iar orice măsură preventivă care va fi luată va fi comunicată presei.Potrivit unor surse judiciare, Silviu Bian a fost prins în flagrant când primea suma de aproximativ 80.000 de lei, iar banii ar fi fost ceruți și primiți de la angajați ai AJOFM Brașov.Silviu Bian este secretar de stat și membru PDL. El face parte din conducerea organizației Alba a partidului, din luna februarie a acestui an fiind vicepreședinte al filialei.