Sulfina Barbu: România ar fi sărăcit în 2011 cu peste 6,5 miliarde de lei dacă ne luam după USL

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, a declarat astăzi, într-o conferință de presă, că măsurile implementate în anul 2011, măsuri criticate de opoziție, au salvat România de la mai multe deficite și datorii care ar fi îngreunat plata pensiilor.„Ce s-ar fi întâmplat dacă ne-am fi luat după USL? Avem date foarte clare. PSD și PNL știu un singur model, modelul Greciei, pe care vor să-l implementeze și în România. Din analizele noastre am constatat că România ar fi sărăcit cu peste 6,5 miliarde de lei, dacă nu am fi implementat măsurile de la pensii, măsurile de la Codul Muncii, măsurile de la asistență socială chiar în anul 2011. Sunt date concrete. Și mai știm un lucru, într-o perioadă de criză în care statele europene se împrumută din ce în ce mai greu, cu dobânzi tot mai mari, nu ne putem permite nicio risipă din banii publici”, a declarat ministrul PDL.„Dacă ne-am fi luat după USL vă garantez că pensionarii nu și-ar fi primit pensiile lună de lună, dacă nu am fi implementat legea unitară a sistemului de pensii, ar fi fost foarte dificil ca banii de pensii să ajungă la pensionari”, a adăugat ea.În ceea ce privește bugetul de pensii, Barbu a precizat că reformele au salvat România în 2011 de la un împrumut de aproximativ 6 miliarde de lei. „Doar în anul 2011 deficitul la bugetul de pensii pe anul 2011 ar fi fost de peste 20 de miliarde de lei dacă nu am fi luat măsurile necesare și asta ar fi însemnat șase miliarde de lei în plus, bani pe care România ar fi trebuit să-i împrumute numai pentru a plăti pensiile. Oare ar fi găsit România acești bani pentru a plăti pensiile?”, a spus ministrul Muncii.„În anul 2011 s-au făcut economii de 88 de milioane de lei la venitul minim garantat și economii de 400 de milioane de lei la alocația de suținere a familiei”, a mai precizat Barbu.