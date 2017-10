Subvenţiile pentru transportul elevilor, negociate

1

Jurnalisti ce tin cu ursu...

Ia uite ce zice legea: ART. 84 (1) Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic (2) Ca măsură de protecție specială, elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei instituționalizați pot beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menționate la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic. In Schimb la Cta, CL si primaria prefera sa dea la cu totul altii, pe motivul ca "asa vrea muschiu meu", ca deh, elevii nu au drept de vot...D-aia se prefera actualul sistem mocca, plus tiganimea, cu toate ca RATC-ul e in rahat. Nu amintiti si de intentia plangerii la DNA...