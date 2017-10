Subprefectul Dumitru Jeacă a depus jurământul. Propus de ALDE, susţinut de PSD

1

Curat murdar!

Bai ALDE,cum kkt ramane cu sistemul?Tariceanu mananca kkt cu tonele pe la Varanul TV si Ghita TV, ca lupta impotriva sistemului, ca Grindeanu &Ponta sunt securisti si pe plan local mi-l face subprefect pe acest lache flausat care a studiat ANI si are si diploma de ofiter de informatii .Deci Lache flausat este securist ,asa cum ii place lui Tariceanu sa manance kkt. Aceasta numire este ultima dovada lichelismului politic din Constanta. Prima a fost alianta anormala dar pe interese si folosase necuvenite dintre japita lui Basescu Palaz si partidul lui Felix &Tutuianu. Observ ca in cazul in care vrei sa devi politician in Constanta, parintii trebuie sa te hraneasca cu kkt toata viata, adica in loc sa sugi de la sanul mamei ,mai bine sugi direct de la vidanja. PS. 1.Eu n-am nimic personal cu acest lache ajuns subprefect , ci cu jartelele care-l sustin si care mananca kkt peste tot ca ei se bat cu sistemul.Bai Felix, am o intrebare, ce este mai demn in viata asta, sa recunosti ca esti securist si ca bei sprituri cu Coldea sau sa fi un mancator de kkt precum amicii tai din poza care chipurile se lupta cu sistemul, dar pe sub masa ii fac felatie sistemului? Mai bine o votez pe Mita Bicilcista de pe centura decat pe voi,javre imputite!