Stolojan: PD-L va învinge criza, cu calm, încredere şi inteligenţă (III)

Stolojan: PD-L va învinge criza, cu calm, încredere și inteligență (III)

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Reporter: Mai sunt două zile până la alegeri. Cu cine vă bateți, de fapt? Theodor Stolojan: Cu PSD-ul! Reporter: De ce cu ei? Theodor Stolojan: Pentru că ei reprezintă pericolul cel mai mare pentru România. PSD este un partid care a încercat să se reformeze și nu a reușit. În mod continuu, aceiași oameni care au avut răspunderea pentru multe dintre lucrurile rele care s-au întâmplat în România, revin în față. Reporter: Să zicem că este așa. Dar în vremuri grele, știți care este instinctul multor oameni, să se refugieze spre partidele care le oferă protecție, care le promit… spre stânga! Theodor Stolojan: Da, din păcate, PSD-ul le oferă sărăcie și acesta este de fapt și liantul care dă putere electorală PSD-ului: sărăcia, oameni care nu au independență economică, oameni care depind de pomenile electorale. Aceasta este puterea PSD-ului și, din păcate, ea mai are ade-rență în România. Dar eu cred că în România de astăzi sunt foarte mulți oameni care înțeleg că nu aceasta este calea de a ieși din sărăcie. Dimpotrivă: ieșirea din sărăcie înseamnă investiții, crearea de locuri de muncă, stimularea muncii, câștigarea bătăliei pentru productivitate. Reporter: Alegerile sunt alegeri, partidul dumneavoastră. vă propune pentru funcția de prim-ministru. Înseamnă asta că, într-un fel, candidați pentru funcția aceasta? Theodor Stolojan: Aici, din păcate, am ajuns iar la o manipulare incredibilă în România, în sensul că, în special PSD-ul și PNL-ul au dorit să creeze această senzație. De ales, nu se alege primul-ministru. Se poate alege domnul Geoană la Dăbuleni, domnul Tăriceanu pe undeva prin Ciofliceni sau Ciolpani, la fel se alege parlamentar. Este vorba de altceva - ca un partid sau altul să câștige alegerile și să fie în poziția de a-i prezenta președintelui o propunere de candidat la funcția de prim-ministru, președintele având libertatea, potrivit Constituției, de a alege acea persoană sau nu. Reporter: Bun, asta s-a întâmplat, dar există acum tot felul de scenarii care spun: dacă președintele Băsescu re-fuză să numească un prim-ministru din arcul PSD - PC - PNL, asta e o în-călcare a Constituției și poate duce la suspendarea președintelui. Sau: PSD-PC-PNL nu se vor prezenta în parlament și vor bloca formarea unui guvern diferit de dorințele lor. Cum va aborda o asemenea situație Partidul Democrat Liberal?! Theodor Stolojan: În primul rând, vreau să vă spun că noi, Partidul Democrat Liberal, ne-am propus să câștigăm cel puțin 40%. Eu sper ca oamenii, pe 30 noiembrie, să înțeleagă foarte clar că au de ales între o stânga nereformată, PSD, cu aceiași oameni pe care-i cunosc foarte bine și care nu s-au schimbat - Năstase, Mitrea, Oprișan, plus alții sub care corupția în România a explodat - și PD-L, care este partidul statului de drept, singurul partid care a prezentat un program de guvernare solid, împreună cu bugetul țării și care are oameni credibili, oameni care atunci când au fost în Guvernul României au determinat ca România să poată intra în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Discutăm aici și despre Vasile Blaga, și despre Monica Macovei, și despre Gheorghe Flutur… Reporter: Aceștia sunt oamenii, cu ei intrați în alegeri. Mai aveți un avantaj, sunteți aliații președintelui. Este acest lucru un atu pentru viitor? Theodor Stolojan: Președintele României nu se amestecă în campania electorală și oricine a văzut că s-a ținut de cuvânt. Noi suntem într-un parteneriat cu Președintele României pe obiective, pe prioritățile României. Noi susținem educația cum o susține și președintele, pentru că venituri mai mari apar acolo unde forța de muncă are un nivel de pregătire mai ridicat. De asemenea, noi îl susținem pe Președintele României atunci când dorește să facă o reformă a sistemului de sănătate din România, pentru că suntem țara în care 60.000 de oameni mor cu zile în fiecare an din cauza slăbiciunilor din sistemul sanitar. Îl susținem pe președinte și atunci când vorbește despre necesitatea reformării administrației publice, a descentralizării. Iată proiectele noastre comune. România are nevoie de un guvern care să lucreze strâns unit cu președintele țării. Reporter: Un guvern care - asta este aproape sigur - va începe în condiții de criză severă. Mai aveți timp să vă răzgândiți… Theodor Stolojan: Programul nostru de măsuri anticriză rămâne deschis. De ce? Eu am analizat foarte bine, am urmărit care sunt efectele pentru România, ce măsuri putem lua pentru a atenua efectele crizei. Este posibil ca la 1 ianuarie 2009 să avem nevoie de un program anticriză mult mai sever decât cel pe care noi l-am elaborat deja. Dar e posibil ca, în momentul în care va începe redresarea în țările dezvoltate, să fim primii beneficiari, pentru că peste 70% din exportul României este îndreptat spre zona euro. Reporter: Și încheiem cu întrebarea: bateți criza? Theodor Stolojan: Categoric! Cu calm, cu încredere și cu inteligență.