Stolojan: PD-L va învinge criza, cu calm, încredere şi inteligenţă (II)

Stolojan: PD-L va învinge criza, cu calm, încredere și inteligență (II)

Ştire online publicată Joi, 27 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Reporter: Domnul Geoană vorbea de spargerea cotei unice de impozitare. Când luați în calcul un scenariu rău, cu numai 4% creștere economică, nu-i mai bine să spargeți cota unică de impozitare, să luați apăsarea de pe oamenii care câștigă puțin - să zicem să plătească 10%, cum spune domnul Geoană? Theodor Stolojan: Din păcate, nu numai domnul Geoană, dar și un alt personaj important din PSD, domnul Diaconescu, a spus „da, domnule, vom sparge cota și cei cu salarii mai mici vor plăti 10%, alții 16%, dar cei cu salarii mari vor plăti ceva peste 20%”. Vedeți dumneavoastră, acest lucru va face ca din nou să renunțăm la un instrument care și-a dovedit eficiența: cota unică. Vom reveni la un sistem care în România a dus la dezvoltarea economiei negre, a economiei gri, în care oamenii fac evaziune fiscală, pentru că cei care muncesc mai mult vor fi reticenți din nou să-și declare veniturile câștigate, în condițiile în care vor fi obligați să plătească un impozit mai mare de 20%. Reporter: Domnul Geoană a propus o amnistie fiscală. Adică, iertare de plata impozitelor a celor ce își aduc averea la lumină… Theodor Stolojan: Domnul Geoană îi are în minte pe colegii dânsului, socialiști cu cele mai mari averi din România, socialiști PSD care au spus în declarațiile lor că și-au cumpărat case prin Austria. Domnul Geoană dorește să le ofere un mijloc de a se albi, ca să spunem așa. Reporter: Mai este o problemă: spuneți cota unică, dar ca să faceți lucrările despre care vorbiți și ca să puneți în mișcare fondurile publice aveți nevoie de fonduri la buget. Cum vă asigurați că o să vină destui bani la buget? Ba, mai mult, cum plătim și salariile profesorilor… Theodor Stolojan: Banii la buget ne vin din economie și din această creștere de 4%. Dar în afară de aceste resurse, doresc să vă spun că noi, PD-L, am prevăzut în programul anticriză o reducere severă, eliminarea risipei banului public. Vă mai dau un exemplu de măsură: în primele 60 de zile, am scris noi, dar acum îmi dau seama că trebuie să facem mult mai repede, vom examina toată puzderia de agenții guvernamentale… Reporter: …Chiar asta voiam să vă întreb! Românul e născut funcționar la stat. Nu de azi, de ieri… Și la Caragiale tot așa era… Cum o să puneți capăt acestei tendințe, acestei obișnuințe a omului care se face funcționar la stat? Și întotdeauna este loc să se facă și pentru X-ulescu, și pentru ăla, și celălalt, și toată familia… Cum o să opriți dvs. chestia asta? Avem astăzi 245 de agenții, regii… Theodor Stolojan: Vom desființa multe din aceste agenții pentru că, de fapt, care a fost mobilul înființării lor? Mobilul a fost de a scoate din ministere, care se aflau totuși sub o legislație mai dură, politica salarială. Înființarea agențiilor inutile a permis acele salarii nerușinate de mii de euro și zeci de mii de euro pe lună. România este campioană mondială în ce privește numărul de impozite și taxe. Cum s-a ajuns aici? S-a ajuns prin această puzderie de agenții. Fiecare a căutat să-și creeze propriul sistem de taxe pentru a-și putea mări salariile fără nicio noimă! Reporter: Și dvs. o să le reduceți? Theodor Stolojan: Categoric! Și nu numai pentru că această criză a venit peste noi deja. Trebuie să impunem un moratoriu în tot ce înseamnă instituții publice, cel puțin pentru primele șase luni, dacă nu mai mult, chiar un an, în ce privește investițiile în automobile, în plasme, în tot felul de extravaganțe, și, de asemenea, un moratoriu pe angajarea de personal în instituțiile publice. Reporter: Toate bune și frumoase. Nu uitați, orice partid are obligațiile lui și cum ajunge la putere este supus presiunilor. „Fă-mi și mie hatârul asta”, „te-am ajutat”, „nu uita”… Cum o să faceți? Theodor Stolojan: Aici eu vreau să reamintesc: am mai condus un guvern într-o situație mult mai grea și am rezistat la acest gen de intervenții, de telefoane… De fapt, zilele acestea am văzut o mostră de ce înseamnă guvernarea PSD. Un candidat pentru deputați de prin județul Bacău a dat la toate posturile TV un comunicat în care spunea că el a asfaltat 8 km de drum într-o comună și spunea cum a realizat acest lucru: „Am dat telefon unde trebuie și am obținut banii. Pe urmă am dat telefon iar unde trebuie și a venit unul și mi-a asfaltat peste noapte”. Acesta e genul de guvernare pe care nu-l mai dorim: guvernarea bazată pe intervenții, pe telefoane, fără priorități… Reporter: Ați vorbit despre vremea când erați prim-ministru, mai concret, cum ați procedat atunci? Theodor Stolojan: În vremea când eu eram prim-ministru greutățile erau duble față de acum. De ce? Pentru că, pe de o parte, noi nu aveam sistemul economiei de piață, ci atunci transformam sistemele pe care le-am avut în fosta economie socialistă, de comandă, deci transformam sistemele să le facem sisteme ale economiei de piață. Pe de altă parte ne confruntam cu o întreagă industrie, cu marile întreprinderi foste so-cialiste, multe înființate fără o raționalitate economică și care trebuiau transformate, restructurate pentru a deveni întreprinderi competitive într-o economie de piață. A fost, sigur, un proces făcut cu mari pierderi. Reporter: Ați rezistat atunci, ați scos economia, așa cum era ea, ruginită, la liman. Acum ați rezista? Theodor Stolojan: Categoric, pentru că situația acum este grea, dar este departe de a fi atât de grea pe cât a fost în perioada respectivă. Ultima parte în ediția de mâine