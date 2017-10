Stolojan: PD-L va învinge criza, cu calm, încredere şi inteligenţă

Stolojan: PD-L va învinge criza, cu calm, încredere și inteligență

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Reporter: Domnule Stolojan, o întrebare care stă în mintea multor oameni, iar răspunsul este foarte important: ce este criza asta internațională care a lovit și România? Theodor Stolojan: Criza a apărut întâi ca o criză financiară care s-a declanșat în Statele Unite, după care sistemul global nu a făcut decât s-o propage în întreaga lume. Cu acest prilej s-au scos la lumină și slăbiciunile altor sisteme, nu numai a celui din SUA. În final, această criză financiară internațională este determinată de încălcarea grosolană a principiilor economiei de piață. Reporter: Da, dar criza aceasta a lovit țări capitaliste unde, de exemplu, foarte multă lume spune că s-a terminat cu capitalismul! Mircea Geoană vine și spune că acesta este sensul victoriei lui Obama în America, s-a întors roata și vine iar socialismul, statul… Theodor Stolojan: Domnul Geoană visează. El visează din nou capitalismul acela de stat pe care l-au devalizat în vremea guvernării PSD: dacă vă amintiți falimentul Bancorex, falimentul Băncii Agricole, vinderea pe criterii dintr-acestea netransparente a multor întreprinderi de stat…Deci, asta visează, din nou, domnul Geoană! Cert, realitatea este însă una singură: au fost încălcate principiile economiei de piață și acum trebuie să revenim la principiile economiei de piață. De exemplu, nu este admisibil ca o întreagă gamă de operațiuni financiare complexe să nu fie supuse reglementării și supervizării de către autoritățile statului - fie că acestea se numesc bănci centrale, fie alte autorități. Reporter: Așadar, sunteți de acord cu intervenția statului în situații tulburi, în vremuri tulburi ca acestea? Theodor Stolojan: În sensul supravegherii, reglementării unor procese care au deviat de la ceea ce era normal. Și eu pot să vă dau un exemplu foarte simplu: un principiu al economiei de piață liberă este că, dacă-ți asumi un risc mare, te aștepți poate la un beneficiu mare, dar te poți aștepta și la un eșec mare, pentru care trebuie să ai responsabilitatea. Reporter: Cum facem, pentru că avem deja prognoze care spun că intrările de capital în 2009 vor fi mai mici… Theodor Stolojan: Aici, noi cel puțin, Partidul Democrat Liberal, am venit cu un program anticriză în care am spus următorul lucru: care este prima problemă de care ne vom izbi? Lipsa locurilor de muncă. Se vor întoarce românii din Spania, din Italia…și atunci trebuie să stimulăm investițiile pentru că, prin investiții, creăm locuri de muncă. Reporter: Ce înseamnă în cazul acesta investiții, că aici deja am primit pumni în față, trebuie să judecăm concret. Ce spuneți dvs. unui șomer care era la locul lui de muncă și credea că o să rămână acolo acum două-trei luni și a fost dat afară brusc de la fabrică, de la combinat, de la întreprindere… Sau unui mic întreprinzător care făcea… să zicem mobilă și rămâne cu ea pe stoc. Ce le spuneți lor? Theodor Stolojan: Acestui șomer putem să-i spunem următorul lucru: să aibă încredere că există un sistem de șomaj, deci nu rămâne fără niciun venit. Reporter: Bun, dar poate omul vrea să muncească! Theodor Stolojan: Omul poate vrea să muncească, dar deocamdată nu are unde, și atunci noi am venit și am spus așa: vom scuti profitul reinvestit de impozite. Reporter: Cu ce îl ajută pe el asta? Theodor Stolojan: Îl ajută, pentru că toate firmele acum nu vor mai plăti 16% impozit pe profit. Dacă vor reinvesti profitul și vor căuta noi oportunități de investiții care se vor transforma în investiții reale, atunci vor crea locuri de muncă. Reporter: Bun, dar dvs. vreți să câștigați alegerile și aveți nevoie de sprijin politic. Sprijinul politic n-o să vină spre dvs. dacă nu dovediți că aveți un mecanism de creare de locuri de muncă. Theodor Stolojan: Crearea de locuri de muncă se face prin investiții și atunci am spus: pentru sectorul privat creăm acest stimulent care este foarte puternic, de a nu impozita profitul reinvestit. Pentru sectorul public dăm prioritate unor mari lucrări de investiții publice cum sunt infrastructură în transporturi, în căile ferate, în porturi dar și în mediu, precum și în infrastructura rurală. Vor fi foarte multe proiecte pe care le finanțăm nu numai cu resurse din bugetul țării, dar și cu resurse de la Uniunea Europeană. În aceste condiții, pentru România este inadmisibil să mai rămână așa cum s-a întâmplat acum, codașa absorbției fondurilor europene! Reporter: Puteți promite acum oamenilor care pierd locuri de muncă că o să deschideți șantiere de construcții de șosele, de autostrăzi… Theodor Stolojan: Și nu numai acestea, și în infrastructura rurală! Reporter: Asta ce înseamnă? Theodor Stolojan: Asta înseamnă, în sate, apa potabilă, canalizări, stații de epurare a apelor, drumuri locale… Reporter: Mai este bine să susțineți, așa cum ați făcut-o, majorarea salariilor profesorilor și să o și aplicați? E bine să mai faceți lucrul acesta în condiții de criză, să dați sute de milioane de euro pe majorarea salariilor profesorilor? Theodor Stolojan: Nu numai că este bine, dar este și necesar, pentru că este o investiție în educație și este o investiție de care depinde viitorul României! De aceea o vom face. Noi am lucrat, deja, pe un scenariu în condițiile cele mai dure ale scăderii ritmului de creștere a activității economice din România – de la 7%, cât era scenariul nostru cel mai optimist, la 4%. În aceste condiții, noi știm deja ce se întâmplă. De exemplu: salariul mediu în România nu va mai fi, cum am spus noi prima dată, 905 euro pe lună în anul 2012, dar va fi undeva cu 100 de euro mai puțin. În același timp însă, în anul 2009 ne vom confrunta cu o inflație ceva mai mare decât astăzi. Astăzi este 7,4%, în anul 2009 ne vom confrunta cu 9,5%, după care ea va scădea. În niciun caz însă nu este vorba de ceea ce domnul Tăriceanu vorbea - să ajungem să ne coste pâinea 1.000 de lei. Asta e o absurditate… Continuare în ediția de mâine