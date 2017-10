Stolojan, nemulţumit de rezultatele PD-L de la Constanţa

Stolojan, nemulțumit de rezultatele PD-L de la Constanța

Ştire online publicată Marţi, 03 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Prim-vicepreședintele Theodor Stolojan a declarat, ieri, că rezultatele per ansamblu ale PD-L sunt bune, deși există și județe cu probleme, cu rezultate sub nivelul așteptărilor, și unde vor trebui luate măsuri. „După fiecare alegere se fac analize. În funcție de rezultate, unii sunt felicitați, iar la alții trebuie să vedem de ce rezultatele nu sunt la nivelul așteptărilor și, sigur, să se adopte măsuri care să ducă la îmbunătățirea situației”, a comentat Stolojan rezultatul alegerilor. „Problema nu este de sancționare, nu asta este problema pe care o avem. Trebuie făcute analize, să înțelegem de ce, de exemplu, la Constanța nu putem obține rezultatele pe care le așteptăm, sau în alte județe unde am ieșit mai slab. Pe ansamblu, însă, PDL a ieșit foarte bine, avem însă și județe unde nu am ieșit foarte bine”, a conchis el.