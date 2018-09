Stelian Ion: "Intervenția brutală de pe 10 august a fost comandată de actuala putere"

Deputatul constănțean Stelian Ion, de la USR, a declarat, ieri, că pe 10 august 2018 democrația în România a făcut un important pas înapoi.„Pe 10 august 2018 democrația în România a făcut un important pas înapoi. A fost un protest amplu al românilor, al celor din Diaspora, dar nu numai, care, fiind un protest pașnic, a fost înăbușit de forțele de ordine cu o brutalitate nemaivăzută. Acest lucru a avut drept consecință vătămarea integrității corporale a foarte multor români, au fost victime în acea seară și au avut nevoie de îngrijiri medicale peste 500 de oameni. În zilele următoare s-au adăugat și alții, mulți dintre ei au fost spitalizați, colegi ai noștri din USR, dar și rude ale noastre și prieteni ai noștri, mulți dintre noi am fost în piață, au căzut victime acestei intervenții brutale a Jandarmeriei total disproporționate și total nejustificate”, a spus Stelian Ion.El a adăugat că este important să se afle ce s-a întâmplat pe 10 august, afirmând că „acea intervenție brutală nu a fost întâmplătoare, a fost comandată de puterea actuală”.„S-a dorit intimidarea societății civile, întregii societăți românești, intimidarea Opoziției și a jurnaliștilor pentru a nu mai prezenta realitatea, de a manifesta împotriva puterii actuale. Se încalcă astfel un drept fundamental, o libertate fundamentală și este un prim pas spre o societate autoritaristă, spre o dictatură incipientă. Trebuie să luăm măsurile acum. Am formulat plângeri penale personal, cei care am fost în acea seară în piață și am suferit leziuni, s-au adunat peste 700 de plângeri penale. Parchetul General a început o anchetă, este foarte important ca organele judiciare să afle adevărul și să ducă la bun sfârșit această anchetă. Este important ca partenerii noștri europeni să cunoască adevărul, adevărul nu trebuie ascuns sub preș, problemele noastre, ale României, sunt și problemele Europei, succesul nostru este și succesul Europei”, a încheiat Stelian Ion.