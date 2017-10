Stavrositu şi Constantin se vor lupta pentru şefia PDL Constanţa

Stavrositu și Constantin se vor lupta pentru șefia PDL Constanța

Așa cum se preconiza și cum a anunțat ziarul „Cuget Liber” în ediția de vineri, deputatul Constantin Chirilă și consilierul local Nicolae Șandru și-au retras candidaturile pentru funcția de președinte al Organizației Municipale a PDL Constanța. „Nu a fost o decizie pe care am luat-o singur, ci împreună cu colegii care mi-au propus inițial acest lucru și care mi-au fost alături în tot acest timp.Mi-am câștigat fiecare poziție pe care am deținut-o prin muncă, iar respectul celor din jur mi l-am câștigat prin atitudinea morală și prin verticalitatea de care am dat mereu dovadă. Nu voi începe acum să fac compromisuri, nu aceasta ar fi dovada de loialitate față de partidul alături de care am fost din anul 1994", a declarat Chirilă. El a mai spus că, din poziția de prim-vicepreședinte al BPJ Constanța, funcție pe care o are în prezent, își va pune la dispoziție experiența la procesul de construcție al Organizației Municipale, tocmai pentru că dorește să fie elementul de echilibru și garantul unui comportament decent față de oameni. „Voi fi alături de echipa de la Municipiu, pentru ca ei să-și poată duce la bun sfârșit proiectul și să construiască o organizație puternică, demnă, așa cum și eu am făcut atunci când i-am fost președinte. În luarea acestei decizii, a cântărit greu și faptul că nu vreau să-mi irosesc munca de trei ani de zile pe care am depus-o în Colegiul 4, cel pe care îl reprezint cu mândrie în calitate de deputat. Munca mea acolo va continua, alături de cei care mi-au acordat votul lor și care m-au investit cu atâta încredere. În urma discuțiilor avute cu colegii din BPN, am decis, împreună, că este importantă experiența pe care o am în reconstrucția Organizației Municipale, dar la fel de importantă este și conservarea Colegiului 4 și nu doresc să-l las pradă USL”, a mai explicat Chirilă decizia de a se retrage din competiție. Așadar, lupta pentru șefie se va da între deputatul Maria Stavrositu și consilierul județean Florian Constantin și nu va fi deloc ușoară. Alegerile vor avea loc sâmbătă, 5 noiembrie, la Casa de Cultură din Constanța, unde sunt așteptați 600 de delegați.