STAVROSITU: "Mă interesează în mod aparte problemele constănţenilor, şi nu ale contracandidaţilor mei"

STAVROSITU: "Mă interesează în mod aparte problemele constănțenilor, și nu ale contracandidaților mei"

Au trecut deja două săptămâni de la începerea campaniei electorale și mai sunt tot atâtea până în ziua alegerilor parlamentare. Cum a decurs această perioadă pentru un candidat la Senatul României, ne spune Maria Stavrositu, care speră să obțină cât mai multe voturi în Colegiul 4 Senat pentru a reprezenta cu cinste interesele constănțenilor în Parlamentul României.: Campaniile electorale sunt cele mai intense momente în agenda politică a oricărei democrații. În ceea ce mă privește, fac de dimineață până seara ceea ce-mi place cel mai mult: mă întâlnesc cu constănțenii. În piețe, între blocuri sau în fața caselor lor, pe străzi sau în parcuri, îmi face mare plăcere să-i ascult, să le spun ce am făcut până acum pentru ei și ce voi face de acum înainte. Am și o agendă media foarte încărcată - apar aproape în fiecare zi la televizor, dau interviuri și susțin conferințe de presă. Mă simt bine între oameni, sunt mândră de ceea ce am făcut pentru constănțeni în acești patru ani și stau cu fruntea sus în fața lor. Există, din păcate, și o parte întunecată a acestei campanii. Unul dintre contracandidații mei practică atacuri murdare și neasumate împotriva mea, camuflate la adăpostul nopții. Vreau, cu acest prilej, să anunț public că echipa mea de campanie este alcătuită numai din tineri care poartă însemnele candidaturii mele și că nu desfășor activități electorale la ușile oamenilor sau la telefon după ora 18.00. Dar toate acestea sunt neplăceri pe care mi le asum. Când spui deschis ce ai de spus, adversarul politic tace în public, dar te atacă mârșav și ascuns. Trec, însă, peste toate aceste mici mizerii. Pe mine mă interesează soluțiile problemelor reale ale constănțenilor și nu problemele contracandidaților mei sau ale partidelor lor.: Avansasem propunerea pentru două dezbateri publice între noi, candidații din Colegiul 4 Senat. Una pe 23 noiembrie, pentru a discuta chestiuni de interes local, și cea de-a doua pe 6 decembrie, pentru a dezbate chestiuni de interes național. Invitația mea a fost tratată cu aroganță. Nu au răspuns. Pe canale private, am aflat că nu vor să participe. S-au înțeles între ei să stea pitiți în spatele siglelor de partid. Unii spun că se tem de mine. Eu nu cred că se tem de o dezbatere publică cu o femeie. Cred că sunt aroganți pur și simplu. Nu-i nimic. Invitația rămâne deschisă. O repet mereu. Eu cred că oamenii trebuie să știe ce crede fiecare dintre noi despre sistemul de educație, despre sistemul de sănătate, despre Cazino și despre Port, despre prețul uriaș al gigacaloriei constănțene sau despre haitele de câini vagabonzi care ne bântuie orașul. Eu cred că cetățenii Constanței trebuie să voteze știind bine pe cine votează pentru că votează oameni, nu partide.: În ceea ce privește prețul gigacaloriei, care generează costuri enorme pentru întreținere la Constanța, trebuie spus de la bun început că sistemul de subvenții pe care îl practică Primăria nu este o soluție. Primăria nu are alți bani în afară de ceea ce îi dăm noi, prin taxe și impozite. Pe de altă parte, Primăria nu scade prețul agentului termic, ci îl plătește. Așadar, tot noi plătim prețul enorm al căldurii chiar dacă o facem cu mâna Primăriei. Noi nu trebuie să ne concentrăm pe plata prețului agentului termic, ci pe scăderea acestui preț. În general, în România, două au fost cauzele care au dus la prețuri exagerate ale agentului termic: căpușarea CET-urilor, adică, mai pe românește, furtul, și tehnologia învechită și ineficientă urmare a lipsei investițiilor în infrastructura specifică. La Constanța, nimeni nu vrea să spună deschis de ce plătim atât de mult. Nu vrem să mai auzim explicații puerile legate de prețul mai mare al apei sau de iarna mai aspră a Dobrogei. Ca senator, voi face tot ceea ce e nevoie pentru a constitui o comisie formată din reprezentanți ai asociațiilor de proprietari pe de-o parte și reprezentanți ai celor două regii RADET și RAJA plus reprezentatul primăriei pe de altă parte, cărora să li se alăture experți independenți. Această comisie va redacta un raport privind elementele de cost care alcătuiesc prețul gigacaloriei la Constanța în termen de trei luni de la constituirea ei și va face propuneri de reducere a acestor costuri. Apoi, vom dezbate în formule transparente acest raport și vom lua deciziile cele mai bune. Cred cu tărie că regiile autonome de interes local nu trebuie să se comporte ca niște companii private obsedate de profit. Dacă ești regie de interes public local, servești comunitatea în primul rând. Scopul RADET și RAJA este acela de a da constănțenilor apă și căldură la preț convenabil și nu de a face profit pe buzunarul constănțenilor. Constanța poate avea căldură ieftină și mă voi ocupa de asta.