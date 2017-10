"Staţiunea Mamaia nu va muri. Dar nu mă veţi vedea nici pe car, nici pe scenă!"

3

Constanta pute

Domnule primar, va invit la o plimbare pe jos, unde vreti dvs. Si va adigur ca fara sa exagerez va veti simti scarbit de jegul orasului. Trotuarele sunt decapate, sparte, carpite pe ici pe colo de fiecare cu ce i-a ramas din gospodarie ba ciment expurat, ba piatra , ba griblura, ba material cu care se plomba strada si a atit sa se toarne un pic la in fata casei lui acum 10 ani si azi este desfundat. Capace de cs ale din bucati de beton sau lemne , sunt gata sa te inghita daca esti neatent, din interior iese o putoare de hasna de iti ia respiratia. Pisici si caini morti ini de viermi zac printre barlariile orasului . Pomii sunt taiati bestial si teiii caremai schimba mirosul primavara, vara sunt lasati sa faca ceai putiros pe asfaltul incins de ploi. Pe bul Mamaia este o constructie abandonata de 3 ani cu fierbetoanele iesite amenintator dintr-o groapa plina cu apa statuta mare cat iun bazin de innot, un pericol pentru trecatori, chiar langa un restaurant si Politia Caziere. Nu exista cosuri de gunoi stradale , cele care atarna ca niste gunoaie fiind din plastic sunt sparte, arse sau infecte pline de resturi. Tot pe bulevarde la promenada nu poti trece pe trotuare din cauza masinilor parcate pana in gard. La plaja 3 Papuci si Modern vegetatia e uscata, salbatica, periculoasa. Pentru cei care cu geu pot cobora pe niste scari rupte, improvizate, sparte. Noroc ca pe plaja doar in dreptul umbrelor e putina curatenie si mai vezi cate un sac de gunoi , cu vonditia sa nu ajungi pe la 16-18 cand toate WC urile put de versi si gunoaiele sunt peste capacitatea sacilor, luate de pisici si caini vagabonzi care se racoresc in mare cu turistii. Aceste aspecte sunt in cartierul de fite al orasului unde locuiesc consilierii si primarii , bogatasii dar si turcii saraci, unde sunt bancile orasului , pe unde se ajunge in Mamaia, unde este universitatea, unde sunt scoli, , Casa Casatoriilor, Congazul, Spiitalul Mitar,Delfinariul, Parcul Tabacarie care e un dezastru, zona istorica unde tot ce s-a facut este o spoiala in dtare de degadare din cauza manoperei de proasta calitate, strada Eminescu, un pericol pentru trecatori, faleza neluminata si capcanele din asfalt si de pe faleza , barele de sustinete mascate cu panouri indoliate... In concluzie nu exista gospodari efilitari in acest oras. Am avut o mare speranta in dvs domnule primar dar am ajuns la concluzia ca nu iesiti din birou cu pasul, pentru ca din viteza masinii nu veti observa aspectele acestea. Invitatia la o plimbare in centru ramane valabila, poate si cu bicicleta daca vreti sa ne sinucidem impreuna in timpul plimbarii. Daca aveati baiatul mai mic va invitam sa iesim cu carucioarele copiilor pe bulevardul Mamaia de la Satul de Vacanta pana la biroul dvs si mai departe pana pe feza in port Tomis si spre Plaja Modern si 3 Papuci, un traseu pietonal de vacanta, pentru relaxare... Sau rusinare,,, vum credeti. Crina Mares