Staţiunea Costineşti va merge pe proiecte de milioane de euro în 2011

Stațiunea Costinești va merge pe proiecte de milioane de euro în 2011

Primarul localității Costinești, Traian Cristea, spune că dintotdeauna a condamnat acei șefi ai administrațiilor locale care „se plâng toată ziua că nu au bani și că nu li se dau fonduri”, fără a mișca un deget pentru a atrage proiecte în orașele sau comunele pe care le au în grijă. „Astfel de oameni nu fac decât să caute pretexte pentru nepăsarea sau pentru neputințele lor”, afirmă Traian Cristea. De asemenea, primarul spune că în decursul activității sale, Costi-neștiul nu a dus niciodată lipsă de fonduri și nu a avut niciodată probleme cu banii. „La Costinești, nu am avut probleme nici cu banii, nici cu restructurarea salariaților. Pot spune chiar că 2010 a fost un an excelent și suntem optimiști că anul acesta va fi și mai bine. Asta pentru că noi avem deja bani pentru investiții și ne bucurăm pentru fiecare lucru pe care putem să îl facem noi”, spune primarul, mândru că recesiunea economică a cotit-o pe lângă Costinești. Drumuri, after school, punct arheologic Pentru 2011, primăria are proiectele de investiții asigurate, finanțarea fiind deja atrasă la bugetul local. Astfel, pe măsura 322 din Programul Național de Dez-voltare Rurală, comuna va beneficia de diverse proiecte de infra-structură ce vor implica asfaltarea, proiectarea și construirea a unor drumuri. „Este vorba de un proiect de 2,4 milioane de euro. Din banii aceștia, cei mai mulți îi vom folosi pentru străzi. Vom asfalta drumul de la hotel Forum până la mănăstirea Sfânta Elena de la Mare, toate drumurile din zona de nord”, a declarat primarul. De asemenea, locuitorii din Costinești vor beneficia de un after school și de un punct arheologic în centrul stațiunii. Licitația privind contractul pentru proiectul „Proiectare, verificare și execuție modernizare drumuri zona de nord, asfaltare strada Mănăstirii, construire clădire pentru asistență după programul școlar și amenajare punct arheologic din comuna Costinești” a avut loc în data 11 aprilie, la sediul primăriei comunei. Complex sportiv de 28 de milioane de lei Un alt proiect de amploare, de peste 28 de milioane de lei, prevede construirea unui complex sportiv. Banii au fost alocați din bugetul de stat cu o cofinanțare de 2% de la bugetul local. Noul complex, unic în județul Constanța, se va construi pe o suprafață de 7,5 hectare și va cuprinde sală de sport, bazin olimpic de înot, două terenuri de tenis, teren de fotbal, teren de handbal, pistă de carting. Promovarea obiectivelor turistice Pe lângă proiectele menționate, Primăria comunei Costinești va implementa, în acest an, un proiect finanțat din bani europeni cu titlul „Serbările mării - promovarea obiectivelor turistice specifice stațiunii Costinești”. Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea dezvoltării durabile și îmbunătățirea gradului de atractivitate al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin diversificarea ofertei și creșterea circulației turistice. Autoritatea locală dorește să promoveze produsele turistice specifice stațiunii Costinești în scopul creșterii numărului de turiști. Grupul țintă al proiectului îl reprezintă cei peste 9.000 de turiști români care vor vizita stațiunea Costinești în perioada de implementare. De pe urma acestui proiect vor avea de câștigat atât autoritatea locală, cât și cetățenii și agenții economici care se vor dezvolta cu banii pe care turiștii îi vor lăsa la Costinești. Valoarea totală a proiectului este de peste un milion de lei, din care: finanțare nerambursabilă de 756.250,88 de lei, valoarea totală eligibilă de 771.684,58 de lei, valoarea eligibilă nerambursabilă - 655.931,89 de lei, finanțare din bugetul național - 100.318,99 de lei și puțin peste 15.000 de lei din bugetul autorității publice locale. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 20 de luni.