"Stadionul din Hârşova va fi modernizat şi dotat cu bani din fonduri europene"

Primarul Viorel Ionescu:

"Stadionul din Hârșova va fi modernizat și dotat cu bani din fonduri europene"

Reprezentanții Primăriei Hârșova organizează, astăzi, 20 octombrie, o conferință de presă în cadrul proiectului „Sănătate fără frontiere prin sport și cooperare - uniți în lupta împotriva bolilor”. Evenimentul va avea loc în sala de festivități a Primăriei orașului Hârșova.Potrivit primarului orașului Hârșova, Viorel Ionescu, proiectul „Sănătate fără frontiere prin sport și cooperare - uniți în lupta împotriva bolilor” este cofinanțat în cadrul INTERREG V-A România Bulgaria, Axa prioritară 5.Mai exact, implementarea proiectului se realizează în cadrul unui parteneriat româno-bulgar, unde orașul Hârșova este principalul beneficiar, iar municipalitatea din Shabla (Bulgaria) și Federația Română de Oină sunt beneficiari secunzi.„Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității și eficienței instituțiilor publice în zona transfrontalieră Constanța-Dobrich prin implementarea unei politici comune în domeniul sănătății centrată pe ameliorarea și prevenirea bolilor care să contribuie în mod efectiv la degrevarea sistemului public de sănătate, actualmente suprasolicitat. Ca obiective specifice avem în vedere modernizarea și dotarea corespunzătoare a stadionului din orașul Hârșova, modernizarea și dotarea corespunzătoare a unei săli de sport multifuncționale, inclusiv cu un centru de reabilitare fizică pentru persoanele cu dizabilități, în municipalitatea Shabla, Bulgaria. De asemenea, se mai are în vedere crearea și implementarea unui plan comun de acțiune pentru lupta împotriva sedentarismului și îmbunătățirea stării de sănătate a populației”, a explicat primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu.Valoarea totală a proiectului este de 1.489.677 euro, din care 795.608,09 euro pentru orașul Hârșova, 672.453,89 euro pentru municipalitatea Shabla și 21.604,84 euro pentru Federația Română de Oină.Durata de realizare a proiectului este de 24 de luni, iar banii sunt obținuți din fonduri europene. În ceea ce privește investiția ce se va realiza la Hârșova, aceasta va costa 795.608,09 euro, însă administrația teritorială va plăti doar 2% plus TVA.„Așa cum am mai menționat, obiectivele proiectului vizează reabilitarea stadionului, inclusiv a vestiarului, prin crearea unei infrastructuri sportive moderne care va fi pusă la dispoziția întregii comunități locale pentru promovarea sportului de oină, ca sport tradițional românesc, căzut într-un con de umbră și practicabil la orice vârstă. Totodată, vor fi create condiții și pentru practicarea altor sporturi, cum ar fi fotbal, volei, baschet sau tenis. În cadrul proiectului, se vor face intervenții la clădirea vestiarului, cum ar fi izolații termice, înlocuire tâmplărie, tencuieli, modernizare acoperiș, recompartimentare grupuri sanitare, amenajări interioare și exterioare. De asemenea, se vor consolida și reamenaja tribunele și se vor monta balustrade. Se vor înlocui băncile pentru rezerve, se va lucra la iluminat și se vor monta plase de protecție. Proiectul mai cuprinde și diverse lucrări de împrejmuire, o tabelă de marcaj, lucrări de curățare, compactare teren și însămânțare cu gazon natural. În plus, va exista un sistem irigație, iar în cadrul proiectului va fi cumpărat și un autocar pentru deplasări”, a mai spus primarul Viorel Ionescu.