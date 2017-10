Spitalul Regional din Constanţa, resuscitat în an electoral. "Ar urma să fie construit în cartierul Viile Noi"

2

Ce se vrea si ce trebuie

Mai important decat un spital regional ar fi: un spital de pediatrie, dupa modelul "Louis Turcanu" din Timisoara sau "Marie Curie" din Bucuresti, si un spital clinic de obstetrica si ginecologie, dupa modelul Panait Cerna (maternitatea Giulesti). Sunt 2 categorii speciale de pacienti pe care nu ii poti baga la gramada in spitalul judetean cu toate tipurile de patologie, mai ales in perioade de carantina, cum este cel actual. Cel putin asa se face in locuri mai civilizate sau care tind spre civilazie. Doar in Constanta totul a fost facut o tiganie, dupa chipul si asemanarea administratiei locale, rasiste pane in maduva oaselor fata de populatia majoritara a acestui oras.