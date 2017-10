Spitalul, motiv de dispută politică! Cum vrea să acopere fostul primar urmele neregulilor

Deficiențe care nu fac bine nici vechii conduceri a spitalului, nici fostei conduceri a administrației locale, care a girat anumite încălcări ale legii. În acest context, au început să apară intimidările la adresa celor care au descoperit neregulile și, implicit, intenția de a-i îndepărta din funcțiile pe care le au, cum ar fi strângerea de semnături pentru demiterea primarului Viorel Ionescu. În acest context, cel care se ocupă cu organizarea unui referendum care să ducă la demiterea actualului edil nu este nimeni altul decât fostul primar, Tudor Nădrag. Astfel, printre altele, Nădrag susține că actualul primar Ionescu vrea să distrugă unitatea medicală și să alunge medicii din oraș. De partea cealaltă, Viorel Ionescu susține că-și dorește tare mult să modernizeze spitalul și, în plus, vrea să aducă medici noi. El a explicat că intenția care stă la baza motivației lui Nădrag este faptul că se teme după ce a sesizat procurorii cu privire la mai multe nereguli descoperite la unitatea medicală și nu numai. Afirmațiile primarului în funcție sunt probate cu faptul că, de puțin timp, a fost angajat încă un chirurg, precum și inițiativa sa supusă votului în Consiliul Local, dar respinsă de aleșii locali de la PNL și PSD, prin care dorea ca transportul medicilor care fac naveta din altă localitate să fie decontat.Pentru a ne edifica asupra reclamațiilor venite din partea viceprimarului Ionel Dia și ale fostului primar Tudor Nădrag, care susțin că la spital există o stare tensionată, o echipă a ziarului „Cuget Liber” s-a deplasat, recent, la fața locului. Drept urmare, contrar celor susținute de contestatarii primarului Ionescu, personalul unității medicale cu care am stat de vorbă a spus că totul este în ordine și că nu au fost amenințați cu concedierea. Mai mult, chiar medicul chirurg Vladimir Fricățel a negat faptul că asupra sa ar exista presiuni sau că ar fi fost amenințat.„Nu sunt amenințat de nimeni, nu se fac presiuni asupra mea, nu am fost alungat. Nemulțumirea mea a fost că managerul nu mi-a prelungit contractul și astfel am stat o lună fără. Ulterior, a intervenit domnul primar Viorel Ionescu și totul s-a rezolvat favorabil, respectiv, am contractul în regulă. Nu am avut frică nici dacă nu mi-l prelungea, mai sunt și alte spitale în care să lucrez. Totuși, aici, eu și soția mea am ținut spitalul ani de zile”, a declarat medicul Vladimir Fricățel.„Nu au existat amenințări, exclus faptul să fii dat afară. Eu cred că dacă îți faci treaba din fișa postului, nu ai de ce să te temi”, au spus mai multe angajate ale spitalului.Și pacienții s-au declarat mulțumiți de activitatea medicilor, de tratamentele pe care le urmează, dar și de mâncarea pe care o primesc pe timpul spitalizării. În ceea ce privește căldura din spital, în timp ce unele paciente au spus că este mult prea cald, altele s-au plâns că este frig, situație care a fost deja semnalată conducerii.La rândul lui, noul manager al Spitalului Orășenesc, medicul Cristian Nicoară, a spus că, în urma unui raport constatator preliminar efectuat recent, ce a vizat activitatea spitalului pe timpul în care la conducerea primăriei s-a aflat Tudor Nădrag, au fost descoperite numeroase nereguli, unele cu tentă penală, astfel că a sesizat autoritățile competente, cum ar fi DNA, DIICOT sau Curtea de Conturi.„Nu am niciun conflict cu niciun medic din spital. Mai mult, m-am axat pe probleme administrative, pentru că unitatea medicală se află în situația de a nu primi autorizarea de acreditare pe anul 2017. Atunci, Consiliul Local va trebui să suporte toate cheltuielile spitalului. Având în vedere că spitalul are un buget din care doar 5% îl asigură orașul Hârșova, vă dați seama ce discrepanță e. Sunt alte probleme mult mai grave. Există un barem de 43%, trebuie să faci un anumit punctaj. În momentul în care a fost acreditarea spitalului în 2013, a fost îndeplinit baremul minim de 43%. Există un dosar voluminos care a stat ascuns prin birouri pe acolo, în care sunt foarte multe nerealizări. La ora actuală, prin modificarea legislației, nu îndeplinim nici 20%. Avem, practic‚ șase luni, căci termenul limită este 1 iulie 2017. Nu ai voie să îl depui mai târziu. Avem zero realizări. Spitalul are 65 de paturi. Arată foarte bine pentru standardele noastre, dar pentru cele din afară este un spital antic”, a spus medicul Cristian Nicoară.