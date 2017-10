„Speranţa PSD este una absurdă”

„Speranța PSD este una absurdă”

Liderul liberal, Crin Antonescu, a declarat că niciun PNL, nici cu Antonescu, nici fără Antonescu, nu se va întoarce vreodată în genunchi la PSD, indiferent de scorul la orice alegeri, spunând că PSD trebuie să înțeleagă acest lucru.„Speranța PSD este una absurdă. Niciun PNL, nici cu Antonescu, nici fără Antonescu, nu se va întoarce vreodată, indiferent de scorul la orice alegeri, în genunchi la PSD. Asta este limpede, deci PSD trebuie să înțeleagă acest lucru, pentru care stă dovadă toată istoria noastră în momente mai grele. PNL nu a acceptat să intre într-o guvernare în condițiile lui Traian Băsescu, când a fost în momente-cheie invitat. PNL a făcut o alianță pe picior de egalitate cu PSD și din prima până în ultima zi așa am fost. Nu se va întoarce nimeni la PSD, pentru că nu din cauza deciziei lui Antonescu am plecat. Motivele pentru care PNL a pus capăt acestei alianțe au fost, de fapt, că nu mai suntem în termenii inițiali ai alianței și aceste motive nu s-au schimbat, se înmulțesc de la o zi la alta. Nu noi am rupt USL din senin, că nu ne-a mai plăcut USL”, a spus președintele PNL.