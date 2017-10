„Sperăm într-o decizie politică în favoarea aderării României la Schengen“

1

MCV si Schengen

Daca acest domn nu vede legatura dintre MCV si Schengen este foarte grav. II transmit un citat dintr-un MEMO al Comisiei Europene poate reuseste sa gaseasca legatura: "The abolition of internal border controls is accompanied by measures in the field of external borders, visa policy, the information sharing, data protection, police cooperation, and judicial cooperation in criminal matters. " (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-536_en.htm). MCV-ul, printre altele, face referire la securitate si justitie. In cazul Romaniei, exista semne de intrebare legate de independenta justitiei si lupta anti-coruptie. Iar coruptia intra tot la "criminal matters". Deci cam asta ar fi legatura.