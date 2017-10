"Sper să avem un consiliu complet care să lucreze în interesul cetăţenilor"

Primarul Ancuța Belu:

"Sper să avem un consiliu complet care să lucreze în interesul cetățenilor"

Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, va conduce și în următorii patru ani destinele localității după ce, la alegerile din 5 iunie, a reușit să câștige un nou mandat în fruntea administrației publice locale.Prezența la vot în localitate a fost de 61%, iar liberala Ancuța Belu a obținut 56,4% din voturile valabil exprimate. Principalul său contracandidat Iosif Valer Mureșan, de la ALDE, a luat 35%, celelalte procente fiind împărțite între ceilalți competitori. De remarcat că cetățenii au fost vigilenți atunci când au votat și, chiar dacă, adversarii au încercat să-i inducă în eroare atunci când au desemnat un anume candidat (Florica Belu) cu același nume de familie ca al principalului favorit, aceștia nu și-au atins scopul. Concret, candidatul UNPR, Florica Belu, a reușit să adune doar 20 de voturi.În plus, PNL a reușit să obțină și opt mandate în noul Consiliu Local, în timp ce ALDE a luat șase, iar PMP, UDTTMR și PSD câte un mandat.Interesant este că Iosif Valer Mureșan se află și pe lista consilierilor locali cu toate că, în urmă cu aproximativ o lună, înaintea alegerilor locale și-a dat demisia din aceeași funcție încredințată de lo-cuitorii care au avut încredere în el. Rămâne de văzut dacă acesta va renunța la mandatul de consilier local așa cum spunea înaintea alegerilor când susținea că prezența sa pe listă este doar o strategie de atragere a electoratului, singura sa dorință fiind să ajungă primar.Revenind la primarul Ancuța Belu, aceasta a menționat că este mulțumită de rezultat, deoarece locuitorii au arătat astfel că sunt satisfăcuți de ceea ce a realizat în cei patru ani din primul mandat, dar și faptul că au încredere în continuare că proiectele începute vor fi duse la bun sfârșit.„Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în campania electorală și, în mod special, tinerilor din PNL care au muncit foarte mult. Le mulțumesc în mod deosebit și cetățenilor care mi-au acordat încredere și m-au votat pentru un nou mandat. Sper din tot sufletul că, de această dată, vom avea un consiliu local complet care să lucreze numai și numai în interesul cetățenilor, fără să primeze interesul personal sau orgoliile unora dintre aleși, așa cum s-a întâmplat în vechiul mandat. La prima vedere, cred că o să fie un consiliu bun cu oameni care vor să lucreze pentru cetățeni. Vom vedea, cât de curând, cum vor sta lucrurile, după constituirea oficială”, a declarat primarul Ancuța Belu.Ce proiecte de viitor are șefa administrațieiÎn altă ordine de idei, șefa administrației a mai adăugat că are mai multe proiecte în lucru, dar și diverse planuri de viitor. Chiar și așa, ea a spus că proiectul prioritar constă în acordarea locuințelor ANL. Alte proiecte vizează grădinița cu program prelungit, asfaltarea a cel puțin șase km de drumuri comunale, centrul multifuncțional pentru persoane aflate în situații de risc, continuarea extinderii rețelei electrice în cartierele noi.De asemenea, va continua colaborarea cu RAJA în ceea ce privește proiectul de alimentare cu apă și extindere a rețelei de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu și satele Piatra, Palazu Mic, Grup Social Ceres și Grup Social Sibioara, continuarea extinderii rețelei de gaze, amenajarea unei piețe agro-alimentare de vară în zona blocului L13, modernizarea parcării și a spațiului verde și de relaxare la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân cu Tudor Vladimirescu. Totodată, pe lista proiectelor se află și amenajarea de cimitire în Grup Social Sibioara și Grup Social Ceres, amenajarea de noi locuri de joacă în Grup Social Ceres și în Mihail Kogălniceanu, pava-rea trotuarelor pe strada Tudor Vladimirescu până la intersecția cu B-dul Panduri. În plus, nu vor fi uitați tinerii, astfel că se vor acorda locuri de casă conform Legii 15 și concesionarea locurilor de casă pentru persoanele care nu se încadrează în condițiile Legii 15, în Mihail Kogălniceanu și satele arondate. Pe de altă parte, va continua susținerea performanței în învățământ, cultură și sport, prin acordarea de burse și premii, iar localitatea va fi promovată și în următorii ani în vederea atragerii de investitori.